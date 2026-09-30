Los trabajos de mantenimiento vial en el tramo San José de Porcón – Ichal – Pasambara, en la provincia de Santiago de Chuco, registran a la fecha 20 kilómetros intervenidos, mejorando progresivamente las condiciones de transitabilidad para las familias que utilizan esta ruta.

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La intervención es ejecutada por el Gobierno Regional de La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC), con labores de nivelación y compactación de la vía, además de la limpieza de cunetas para mantener en mejores condiciones el drenaje a lo largo del tramo.

Más de 1,500 familias se benefician con estos trabajos, especialmente aquellas vinculadas a la actividad agrícola, que utilizan esta vía para trasladar su producción y conectarse con diferentes puntos de comercialización.

La gerente regional de Transportes y Comunicaciones, Mirella Urrelo Seijas, señaló que el mantenimiento busca recuperar progresivamente las condiciones de una ruta importante para la movilidad y la actividad económica de esta parte de Santiago de Chuco.

“Ya tenemos 20 kilómetros intervenidos con trabajos de nivelación, compactación y limpieza de cunetas. Esta vía es utilizada diariamente por las familias y productores de la zona, por eso es importante mantenerla en condiciones que faciliten su desplazamiento y el traslado de sus productos”, indicó Urrelo Seijas.

La intervención también permitirá mejorar las condiciones para el desplazamiento entre las localidades ubicadas a lo largo del tramo, facilitando el tránsito de vehículos particulares, unidades de transporte y vehículos utilizados para movilizar productos agrícolas.

“Una vía en mejores condiciones permite que los productores puedan movilizar sus productos con mayor facilidad, pero también mejora la conexión entre las localidades y el acceso de las familias a diferentes servicios”, agregó la gerente.Los trabajos continuarán desarrollándose en el tramo San José de Porcón – Ichal – Pasambara, conforme avance la programación establecida para esta intervención vial en la provincia de Santiago de Chuco.