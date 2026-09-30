Empezar un negocio implica también decidir cómo tributar ante la Sunat. En Perú existen cuatro regímenes principales y la elección dependerá, entre otros factores, del tipo de actividad, los ingresos proyectados y las características de las operaciones.

“Antes de elegir un régimen tributario, el emprendedor debe revisar si su actividad califica, proyectar cuánto espera vender e identificar su margen de ganancia”, explica Jhonder Romero, contador del Estudio Contable Jumay.

La Sunat también recomienda evaluar la actividad que desarrollará el negocio y proyectar sus ingresos, pues existen actividades que no pueden acogerse al Nuevo RUS o al Régimen Especial de Renta (RER).

Nuevo RUS: ¿quiénes pueden acogerse?

El Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) puede ser una alternativa para determinados pequeños negocios de personas naturales que venden principalmente al consumidor final, como bodegas, bazares o puestos de mercado.

El límite es de S/8.000 mensuales o S/96.000 anuales, tanto en ingresos como en compras. Además, permite emitir boletas de venta y tickets, pero no facturas.

Existen dos categorías principales: quienes registran hasta S/5.000 mensuales en ingresos o adquisiciones pagan una cuota de S/20, mientras que aquellos que superan S/5.000 y llegan hasta S/8.000 pagan S/50 mensuales.

¿Qué régimen elegir si necesitas emitir facturas?

Cuando el emprendimiento tiene como clientes a otras empresas y necesita emitir facturas, puede evaluar otros regímenes.

El Régimen Especial de Renta (RER) permite ingresos netos y compras de hasta S/525.000 anuales. El Impuesto a la Renta equivale al 1,5% de los ingresos netos mensuales, además del IGV correspondiente. Sus contribuyentes llevan registros de compras y ventas y no presentan declaración jurada anual del Impuesto a la Renta.

Otra alternativa es el Régimen MYPE Tributario (RMT), destinado a contribuyentes con ingresos netos de hasta 1.700 UIT al año. La Sunat establece una tasa anual de 10% sobre la utilidad hasta 15 UIT y de 29,5% por el exceso. También contempla pagos a cuenta mensuales.

La UIT de 2026 está fijada en S/5.500, por lo que 1.700 UIT equivalen a S/9,35 millones.

Finalmente, el Régimen General no establece un límite de ingresos y permite desarrollar cualquier actividad económica. La regularización anual del Impuesto a la Renta equivale al 29,5% de la ganancia.

Errores al escoger un régimen tributario

Una de las equivocaciones que deben evitarse es asumir que el régimen elegido al comenzar el negocio será necesariamente el adecuado durante toda su operación.

Romero recomienda revisarlo periódicamente, especialmente cuando cambian los ingresos, la actividad o las características de las operaciones. También advierte sobre la importancia de no mezclar los gastos personales con los empresariales y de mantener correctamente documentadas las operaciones.

La Sunat contempla procedimientos para cambiar de régimen dependiendo de la situación del contribuyente y del régimen de origen y destino.