Mediante la Resolución SBS N.° 02356-2026, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) intervino la Cooperativa de Ahorro y Crédito (Coopac) Financoop Ltda. por incurrir en la causal de pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa. La entidad registró un patrimonio contable negativo de S/1.96 millones al 31 de marzo de 2026.

Origen

La intervención se dio luego de que la SBS solicitara a Financoop reconocer una provisión de US$654,099 (S/2.28 millones) por litigios y demandas en curso. Ese ajuste contable llevó a la cooperativa a reportar patrimonio negativo, lo que motivó que el regulador le exigiera reponer íntegramente la pérdida.

La SBS otorgó un plazo inicial y lo prorrogó hasta en tres oportunidades. En respuesta, Financoop presentó, el 28 de agosto, un Plan de Fortalecimiento Patrimonial con aportes extraordinarios por S/5 millones, en tramos de S/3 y S/2 millones, que debían concretarse antes del 7 de septiembre. Sin embargo, ese mismo día la cooperativa informó que había suspendido el aporte de S/2 millones, y que el desembolso de los S/3 millones restantes dependía de un derecho de cobro.

Financoop pidió entonces 30 días hábiles adicionales, pedido que la SBS rechazó por no haberse acreditado el fortalecimiento patrimonial dentro del plazo. El regulador determinó que la cooperativa no logró revertir su patrimonio negativo ni reponer la pérdida, configurando la causal legal para la intervención.

Durante los 45 días que dure el régimen, se suspenden todas las operaciones habituales de la cooperativa, se prohíbe iniciar procesos judiciales de cobranza o ejecutar medidas cautelares sobre sus bienes, y su Asamblea General deberá ser convocada dentro de los primeros diez días del proceso. La SBS designó a Silvia Claro Silvano como interventora principal, encargada de determinar el patrimonio real de la cooperativa y administrar sus activos.