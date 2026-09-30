La competencia busca que los estudiantes desarrollen iniciativas a partir de la identificación de necesidades y problemáticas de su entorno, aplicando conocimientos, creatividad e innovación para plantear alternativas que puedan generar un impacto positivo en su comunidad.
La competencia busca que los estudiantes desarrollen iniciativas a partir de la identificación de necesidades y problemáticas de su entorno, aplicando conocimientos, creatividad e innovación para plantear alternativas que puedan generar un impacto positivo en su comunidad.

Un total de 71 instituciones educativas de La Libertad participarán con sus respectivos proyectos en la etapa regional del Concurso “Crea y Emprende 2026”, iniciativa del Ministerio de Educación (Minedu) que promueve el desarrollo de proyectos de innovación y emprendimiento entre estudiantes de educación secundaria y de los ciclos avanzados de Educación Básica Alternativa (EBA).

VER MÁS:

Los proyectos serán presentados y evaluados este jueves, 1 de octubre en la institución educativa María Negrón Ugarte, donde los estudiantes expondrán sus propuestas orientadas a generar soluciones y oportunidades con impacto social, económico y ambiental.

La competencia busca que los estudiantes desarrollen iniciativas a partir de la identificación de necesidades y problemáticas de su entorno, aplicando conocimientos, creatividad e innovación para plantear alternativas que puedan generar un impacto positivo en su comunidad

.De los 71 proyectos participantes, 30 corresponden a la categoría A, dirigida a estudiantes de primero y segundo de secundaria; 30 a la categoría B, que comprende tercero, cuarto y quinto de secundaria; y 11 a la categoría C, correspondiente a estudiantes de Educación Básica Alternativa.

Etapa nacional

Durante esta etapa regional se seleccionarán tres proyectos ganadores correspondientes al primer, segundo y tercer puesto. El primer lugar de cada categoría representará a La Libertad en la etapa nacional del Concurso Crea y Emprende 2026, que se desarrollará del 17 al 20 de noviembre.

El gerente regional de Educación, Rufino Rodríguez Román, destacó la importancia de generar espacios que permitan a los estudiantes desarrollar soluciones desde sus propias experiencias y necesidades.

“Crea y Emprende permite que nuestros estudiantes conviertan sus ideas en propuestas concretas para responder a las necesidades de su entorno. Desde la educación estamos fortaleciendo una formación que promueve la creatividad, la innovación y la capacidad de emprender con responsabilidad y visión de futuro”, señaló.

A través de esta iniciativa, el Gobierno Regional La Libertad, mediante la Gerencia Regional de Educación, promueve el desarrollo de competencias vinculadas al emprendimiento y la innovación, brindando a los estudiantes la oportunidad de presentar sus ideas, recibir retroalimentación y proyectarlas hacia nuevos espacios de participación.

TE PUEDE INTERESAR:

TAGS RELACIONADOS