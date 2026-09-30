Un total de 71 instituciones educativas de La Libertad participarán con sus respectivos proyectos en la etapa regional del Concurso “Crea y Emprende 2026”, iniciativa del Ministerio de Educación (Minedu) que promueve el desarrollo de proyectos de innovación y emprendimiento entre estudiantes de educación secundaria y de los ciclos avanzados de Educación Básica Alternativa (EBA).

VER MÁS: La Libertad: La vía San José de Porcón- Ichal-Pasambara alcanza 20 kilómetros de avance

Los proyectos serán presentados y evaluados este jueves, 1 de octubre en la institución educativa María Negrón Ugarte, donde los estudiantes expondrán sus propuestas orientadas a generar soluciones y oportunidades con impacto social, económico y ambiental.

La competencia busca que los estudiantes desarrollen iniciativas a partir de la identificación de necesidades y problemáticas de su entorno, aplicando conocimientos, creatividad e innovación para plantear alternativas que puedan generar un impacto positivo en su comunidad

.De los 71 proyectos participantes, 30 corresponden a la categoría A, dirigida a estudiantes de primero y segundo de secundaria; 30 a la categoría B, que comprende tercero, cuarto y quinto de secundaria; y 11 a la categoría C, correspondiente a estudiantes de Educación Básica Alternativa.

Etapa nacional

Durante esta etapa regional se seleccionarán tres proyectos ganadores correspondientes al primer, segundo y tercer puesto. El primer lugar de cada categoría representará a La Libertad en la etapa nacional del Concurso Crea y Emprende 2026, que se desarrollará del 17 al 20 de noviembre.

El gerente regional de Educación, Rufino Rodríguez Román, destacó la importancia de generar espacios que permitan a los estudiantes desarrollar soluciones desde sus propias experiencias y necesidades.

“Crea y Emprende permite que nuestros estudiantes conviertan sus ideas en propuestas concretas para responder a las necesidades de su entorno. Desde la educación estamos fortaleciendo una formación que promueve la creatividad, la innovación y la capacidad de emprender con responsabilidad y visión de futuro”, señaló.

A través de esta iniciativa, el Gobierno Regional La Libertad, mediante la Gerencia Regional de Educación, promueve el desarrollo de competencias vinculadas al emprendimiento y la innovación, brindando a los estudiantes la oportunidad de presentar sus ideas, recibir retroalimentación y proyectarlas hacia nuevos espacios de participación.