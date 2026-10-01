Peruvian President Dina Boluarte speaks during a press conference with foreign press members in Lima, on January 24, 2023. Peru President Dina Boluarte on Tuesday called for a "national truce" as thousands of protesters continue to call for her resignation and fresh elections. Boluarte called for "dialogue, peace and unity" following weeks of protests that have at times turned violent, with at least 46 people killed in clashes between demonstrators and security forces. (Photo by Cris BOURONCLE / AFP)
Peruvian President Dina Boluarte speaks during a press conference with foreign press members in Lima, on January 24, 2023. Peru President Dina Boluarte on Tuesday called for a "national truce" as thousands of protesters continue to call for her resignation and fresh elections. Boluarte called for "dialogue, peace and unity" following weeks of protests that have at times turned violent, with at least 46 people killed in clashes between demonstrators and security forces. (Photo by Cris BOURONCLE / AFP)

La investigación preliminar contra la expresidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito agravado fue archivada por la Fiscalía de la Nación.

El caso, registrado en la Carpeta Fiscal 54-2025, comprendía el periodo entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre del año 2024, cuando ejercía funciones públicas.

La disposición fiscal concluyó que no se encontraron elementos de convicción que acrediten un desbalance patrimonial no justificado. Para llegar a esa conclusión, se revisó la trazabilidad de los ingresos y egresos correspondientes al periodo analizado, así como el origen de los depósitos registrados.

El Ministerio Público determinó además que los ingresos identificados correspondían a rentas provenientes del trabajo en el sector público y coincidían con las declaraciones juradas del impuesto a la renta presentadas ante la SUNAT.

También estableció que no se acreditó un abuso del cargo ni una relación entre el ejercicio de la función pública y el resultado patrimonial examinado.

La conclusión fiscal tomó como sustento el Informe Pericial Contable Financiero 04-2026, elaborado por peritos oficiales, además de los elementos recopilados durante las diligencias preliminares.

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