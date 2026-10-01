La investigación preliminar contra la expresidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito agravado fue archivada por la Fiscalía de la Nación.

El caso, registrado en la Carpeta Fiscal 54-2025, comprendía el periodo entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre del año 2024, cuando ejercía funciones públicas.

La disposición fiscal concluyó que no se encontraron elementos de convicción que acrediten un desbalance patrimonial no justificado. Para llegar a esa conclusión, se revisó la trazabilidad de los ingresos y egresos correspondientes al periodo analizado, así como el origen de los depósitos registrados.

El Ministerio Público determinó además que los ingresos identificados correspondían a rentas provenientes del trabajo en el sector público y coincidían con las declaraciones juradas del impuesto a la renta presentadas ante la SUNAT.

También estableció que no se acreditó un abuso del cargo ni una relación entre el ejercicio de la función pública y el resultado patrimonial examinado.

La conclusión fiscal tomó como sustento el Informe Pericial Contable Financiero 04-2026, elaborado por peritos oficiales, además de los elementos recopilados durante las diligencias preliminares.