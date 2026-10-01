La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) recomendó a los fieles utilizar transporte público autorizado para acudir al santuario de Las Nazarenas y trasladarse a los puntos de los cinco recorridos procesionales del Señor de los Milagros, programados entre octubre y noviembre.

El primer recorrido se realizará este sábado 3 de octubre, mientras que los siguientes están previstos para el 18, 19 y 28 de octubre, y el 1 de noviembre. Debido al cierre progresivo de las vías, la ATU implementará planes de rutas alternas para los servicios de transporte público.

Las modificaciones temporales en las rutas del Metropolitano, corredores, Aerodirecto y otros servicios autorizados serán informadas días antes de cada procesión a través de los canales oficiales de la ATU.

Para llegar al santuario de Las Nazarenas, en el Cercado de Lima, los usuarios podrán utilizar los servicios 301, 303, 305, 336 y SE08 del Corredor Azul; los servicios A, C y EX10 del Metropolitano, según sus horarios; y el servicio 412 del Corredor Morado, que cuenta con un paradero en Ica.

La ATU recomendó planificar los viajes con anticipación, consultar la información oficial y seguir las indicaciones del personal desplegado durante las jornadas.

Asimismo, pidió evitar el uso de vehículos particulares en las zonas de mayor concentración de fieles, debido al cierre de vías y la congestión que podría generarse.

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