Un águila mora que fue encontrada inmovilizada junto a un cerro en el distrito de Vítor en Arequipa, volvió a su hábitat luego de permanecer cinco días bajo atención especializada debido a las lesiones que presentaba.

El ave fue localizada por serenos de la Municipalidad Distrital de Vítor durante un patrullaje en el sector de San Luis, una zona rodeada de chacras y terrenos de cultivo. Al observar que el ejemplar no podía movilizarse, comunicaron el hallazgo al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Especialistas de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Arequipa acudieron al lugar y trasladaron al águila para su evaluación. Los veterinarios determinaron que había sufrido un fuerte golpe que le provocó inmovilidad. Sin embargo, los exámenes descartaron daños graves en otros órganos vitales.

Después de cinco días de tratamiento, el ejemplar mostró una evolución favorable y recuperó las condiciones necesarias para desenvolverse por sí mismo en su entorno natural. Por ello, fue liberado nuevamente en el sector de San Luis, el mismo lugar donde había sido encontrado.

Con esta liberación, el Serfor informó que ya son 23 los ejemplares de fauna silvestre liberados en Arequipa durante este año, luego de recibir atención y recuperarse de diferentes situaciones.

Las autoridades recomendaron a la población no intentar capturar, alimentar ni manipular animales silvestres que sean encontrados en zonas urbanas o rurales. Ante estos casos, se debe mantener distancia y comunicar el hecho al Serfor, la Policía Nacional o mediante el WhatsApp de Alerta Serfor: 947 588 269.