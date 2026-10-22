La Comisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por el diputado Jefferson Varas Seguin, aprobó con 21 votos a favor la admisibilidad de la Denuncia Constitucional N.° 65, presentada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, contra el exministro del Interior Juan José Santiváñez.

Con esta decisión, el caso continuará su trámite en el ámbito parlamentario. La denuncia atribuye a Juan Santiváñez la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado y peculado doloso por utilización , en agravio del Estado.

Las investigaciones comprenden supuestas gestiones irregulares ante el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia para favorecer a un interno del penal El Milagro, en Trujillo, así como el presunto uso indebido de instalaciones institucionales para fines particulares.

Durante la sesión, el diputado Harvey Colchado señaló que el expediente incluye grabaciones sometidas a pericia fonética.

En la misma jornada, la comisión declaró improcedente, con 20 votos, una denuncia constitucional contra tres magistrados del Tribunal Constitucional. También rechazó las denuncias 74 y 76 contra el jefe de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), Gastón Remy, por presuntas irregularidades en pensiones, al considerar que no está comprendido en los funcionarios sujetos a la prerrogativa prevista en el artículo 99 de la Constitución.

Asimismo, el grupo de trabajo aprobó informes sobre la caducidad del fuero funcional del exjuez supremo Víctor Lucas Ticona Postigo y del excongresista César Combina Salvatierra, este último investigado por presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Los expedientes serán elevados al Pleno de la Cámara de Diputados para su archivo y remitidos al Ministerio Público para las acciones penales correspondientes.

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