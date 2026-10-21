El nuncio apostólico en el Perú, monseñor Paolo Rocco, aseguró que la visita del papa León XIV al país se mantiene confirmada y que no se han registrado cambios en el programa oficial.

Según indicó a RPP, el sumo pontífice se encuentra recuperado tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido.

“Hasta el momento todo está confirmado” , afirmó Rocco, luego de dialogar con los integrantes de la comisión de avanzada del Vaticano, que regresará al Perú en los próximos días para ultimar los detalles de la visita papal. Asimismo, señaló que el pontífice se encuentra restablecido, como se evidenció durante la audiencia general.

La confirmación se produjo luego de que la Santa Sede informara que los resultados de los análisis determinaron que el tumor extirpado correspondía a un adenocarcinoma pulmonar localizado y que no será necesario someter al papa a tratamientos adicionales.

El nuncio también ratificó que el recorrido del pontífice incluirá Lima, Chiclayo, Cusco y Ucayali, sin modificaciones en las actividades previstas. La llegada de León XIV al Perú está programada para el miércoles 11 de noviembre, después de visitar Uruguay y Argentina.

Durante su estadía, el papa León XIV participará en reuniones, pronunciará discursos y celebrará misas, además de trasladarse a distintas ciudades del país.

Entre los destinos figura Cusco, ubicado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, cuya inclusión se mantiene en el itinerario oficial confirmado por el representante diplomático de la Santa Sede.