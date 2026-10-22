Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, continuará en prisión preventiva luego de que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declarara infundado el pedido de su defensa para dejar sin efecto la prolongación de esta medida.

La decisión fue adoptada por el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, quien determinó que el fin de algunas diligencias fiscales no justificaba por sí solo la excarcelación.

Durante una audiencia virtual realizada el último miércoles 14 de octubre, Hurtado alegó que era el único sustento económico de su hija de 10 años y presentó una propuesta para trabajar como productor de espectáculos.

“El país sabe de Lucianita, de mi hija de 10 años. Sabe que soy el único sostén de mi hija. No hay otro sostén de mi hija. Imagínense los dos años que estoy acá, ¿cómo puede sobrevivir Lucianita?”, manifestó.

El magistrado también consideró que persiste el riesgo de interferencia en futuras declaraciones de testigos que mantienen vínculos personales o de amistad con el investigado. La prisión preventiva fue prolongada por 18 meses adicionales en marzo de 2026 y vencerá el 18 de septiembre de 2027.

En el denominado caso ‘barras de oro’, la Fiscalía solicita 30 años de cárcel contra Hurtado por su presunta intermediación entre el empresario Javier Miu Lei y la fiscal Elizabeth Peralta para la devolución irregular de 100 kilos de oro incautados en 2020 a cambio de una comisión.