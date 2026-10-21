Chantal Toledo, hija mayor del expresidente Alejandro Toledo y Eliane Karp, acudió por primera vez al penal de Barbadillo para visitar a su padre, quien cumple condena en ese establecimiento penitenciario.
La mujer, de 44 años y residente en Estados Unidos, ingresó acompañada de Pedro Toledo, hermano del exjefe de Estado.
La visita se realizó un domingo a las 2:10 p. m. y Chantal llegó en un vehículo de la sociedad conyugal Toledo-Karp. Su permanencia en el recinto penitenciario se prolongó por casi dos horas.
Alejandro Toledo cumple dos condenas por lavado de activos: una de 20 años y 6 meses por los sobornos vinculados a Odebrecht en la Carretera Interoceánica y otra de 13 años y 4 meses por el caso Ecoteva. El exmandatario niega haber cometido actos de corrupción o blanqueo de capitales.
El encuentro familiar coincide con el trámite del indulto humanitario solicitado por la defensa de Toledo, cuya evaluación técnica permanece en el Poder Ejecutivo.
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