Chantal Toledo, hija mayor del expresidente Alejandro Toledo y Eliane Karp, acudió por primera vez al penal de Barbadillo para visitar a su padre, quien cumple condena en ese establecimiento penitenciario.

La mujer, de 44 años y residente en Estados Unidos, ingresó acompañada de Pedro Toledo, hermano del exjefe de Estado.

La visita se realizó un domingo a las 2:10 p. m. y Chantal llegó en un vehículo de la sociedad conyugal Toledo-Karp. Su permanencia en el recinto penitenciario se prolongó por casi dos horas.

Alejandro Toledo cumple dos condenas por lavado de activos: una de 20 años y 6 meses por los sobornos vinculados a Odebrecht en la Carretera Interoceánica y otra de 13 años y 4 meses por el caso Ecoteva. El exmandatario niega haber cometido actos de corrupción o blanqueo de capitales.

El encuentro familiar coincide con el trámite del indulto humanitario solicitado por la defensa de Toledo, cuya evaluación técnica permanece en el Poder Ejecutivo.