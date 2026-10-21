La presidenta de la República, Keiko Fujimori, manifestó que el Ejecutivo esperaba obtener más facultades legislativas del Congreso. Sin embargo, precisó que la solicitud se centró en iniciativas vinculadas con el fenómeno El Niño y la seguridad ciudadana.

“En realidad, nos hubiese gustado que nos dieran mayores facultades. Se han enfocado en el fenómeno El Niño y en los temas de seguridad, que, si bien es cierto, son problemas urgentes y aquejan a nuestro país, normalmente cada gobierno que inicia siempre ha recibido facultades”, declaró a Canal N.

Fujimori explicó que el Congreso no incluyó otras áreas en las que el Ejecutivo pudiera ejercer facultades legislativas. Pese a ello, aseguró que el Gobierno seguirá trabajando para cumplir sus objetivos a través de otras medidas.

La mandataria destacó las acciones del Comando Unificado y afirmó que ya se han concretado detenciones importantes. Además, señaló que el orden se está restableciendo de manera gradual.

En ese sentido, Fujimori también resaltó los avances para reactivar obras públicas y señaló que este tema figura entre las principales preocupaciones planteadas por el gobernador regional.

“Sin embargo, en esta ocasión a nosotros en el resto de las materias no se nos ha considerado. Sin embargo, nosotros más allá de eso, ustedes nos están viendo, venimos avanzando a través del comando unificado, estamos ya logrando capturas importantes, se está recuperando poco a poco el orden y eso es lo que ustedes van a ir viendo, se está destrabando las obras, que ese es el otro gran problema que señalaba el propio gobernador”, señaló.

La jefa de Estado informó que las autoridades consiguieron retirar el agua acumulada en cuatro zonas críticas de Piura, afectadas por las fuertes precipitaciones. También, señaló que los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y de Defensa, Rafael Belaúnde, continuaban en la región para coordinar las acciones de atención de la emergencia.

“He conversado con el ministro Vinelli ya dos veces y lo que me informa hasta el momento es que en Ignacio Merino ya se logró evacuar toda el agua. Lo mismo en El Chilcal, en Dos grifos y en otro punto de la zona. Estos cuatro puntos ya están secos”, sostuvo.

La mandataria dijo que las labores en la avenida Azucenas estaban cerca de culminar, mientras que en Los Tallanes continuaban los trabajos para retirar el agua acumulada. Añadió que en esta última zona intervenían la municipalidad, el Ejército y otras entidades, y que el nivel del agua había descendido considerablemente.

Sobre una eventual visita del papa León XIV al Perú, Fujimori indicó que el Vaticano aún no había tomado una decisión definitiva respecto a la agenda del pontífice. En ese sentido, señaló que se reunió por la mañana con el nuncio apostólico y que el Gobierno aguardaba información sobre la evolución de la salud del papa antes de conocer la resolución final.

“Nosotros seguiremos preparándonos y preparando al Perú para la llegada de Su Santidad”, afirmó Fujimori. La mandataria también expresó sus deseos de que el pontífice continúe recuperándose favorablemente, aunque precisó que la decisión final sobre su eventual visita al país depende del Vaticano.