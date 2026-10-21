María del Carmen Barragán Coloma, hermana del senador Daniel Barragán de Obras, fue designada asesora de la presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), Zulema Tomás.

Su nombramiento se dio en medio de la fragmentación que atraviesa el bloque de oposición por el pedido de facultades que se debate en el Congreso.

María del Carmen Barragán apareció en los últimos meses en programas de espectáculos. (Imagen: Captura Willax TV YouTube)

POLÉMICA

El 17 de octubre se publicó una resolución que nombra a María del Carmen Barragán en el cargo de confianza de asesor III, nivel Ejecutivo 3 de la Presidencia Ejecutiva de EsSalud.

Solo dos días después sesionó la Comisión de Constitución del Senado para debatir el predictamen sobre el pedido de facultades.

Las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú y el Buen Gobierno no asistieron a la audiencia. Sin embargo, si lo hizo Roger Astucuri, senador de Obras.

Su presencia le dio quórum a la comisión, pero además votó a favor del texto.

Ante las críticas, Daniel Barragán descartó haber dado el voto de Obras a cambio de la contratación.

“Mi hermana es una profesional A1 que ha trabajado más de 20 años en diferentes cargos del Ejecutivo. No he hablado con ningún representante del Gobierno”, aseguró.

Esta es la segunda vez en que la gestión de Zulema Tomás está en el ojo público desde su designación. Composición: Diario Correo.

PERFIL

María del Carmen Barragán es abogada por la Universidad Nacional Federico Villareal y ha ocupado varios cargos públicos en el Estado hasta el año 2023. Sin embargo, en los últimos años se alejó de la gestión pública para opinar en programas de espectáculos.

En declaraciones a canal N, Tomás aseguró que su nueva asesora es una persona de confianza.

“Es una persona con profesionalismo y de trayectoria”, dijo.

Señaló que el 9 de octubre solicitó una asesoría de parte de María del Carmen Barragán. “Nos conocemos”, precisó.

Correo también envió preguntas a EsSalud para tener más información sobre la polémica designación. Sin embargo, al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.

Cabe recordar que no es la primera vez que se genera una polémica bajo la gestión de Zulema Tomás.

Primero se cuestionó su designación porque en el pasado su esposo Miguel Palomino Paz, fue nombrado coordinador de Gestión de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Recientemente, sucedió una situación similar con su esposo, pues un allegado de ella designó a su esposo en un cargo de confianza en el programa PAIS.

(Zulema Tomás: Allegado designó a esposo de presidenta de Essalud en un cargo de confianza en el programa PAIS)