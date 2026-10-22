El presidente del Senado y del Congreso de la República, Miguel Torres, firmó la autógrafa de la ley que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y respuesta frente al Fenómeno El Niño.
El documento también fue suscrito por el primer vicepresidente del Senado, Alejandro Muñante, y quedó listo para su remisión a la Presidencia de la República para la promulgación correspondiente.
La norma otorga al Ejecutivo un plazo de 90 días calendario para emitir decretos legislativos destinados a reforzar las medidas de seguridad pública y prevenir y mitigar los daños asociados al Fenómeno El Niño.
En materia de seguridad, contempla acciones para fortalecer el control migratorio y el régimen de nacionalización, con respeto a los derechos fundamentales y al debido procedimiento administrativo.
Asimismo, la ley establece mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas.
Los titulares de la PCM y de los ministerios del Interior, Defensa, Justicia, Economía y Finanzas, Vivienda, y Desarrollo Agrario y Riego deberán presentar un informe escrito ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado en un plazo de 60 días. Las medidas adoptadas estarán sujetas al Sistema Nacional de Control.
TE PUEDE INTERESAR:
- Senado aprueba con 35 votos facultades legislativas al Gobierno por 90 días
- Vaticano confirma que cáncer del papa León XIV estaba localizado y no requiere más tratamiento
- Puno: Incendio forestal arrasa totorales cerca de las islas de los Uros (VIDEO)
- Nuncio apostólico sobre visita del papa León XIV a Perú: “Hasta el momento todo está confirmado”
- Alerta mundial ante las vulnerabilidades que ponen en grave riesgo los servidores web