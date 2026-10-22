El presidente del Senado y del Congreso de la República, Miguel Torres, firmó la autógrafa de la ley que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y respuesta frente al Fenómeno El Niño.

El documento también fue suscrito por el primer vicepresidente del Senado, Alejandro Muñante, y quedó listo para su remisión a la Presidencia de la República para la promulgación correspondiente.

La norma otorga al Ejecutivo un plazo de 90 días calendario para emitir decretos legislativos destinados a reforzar las medidas de seguridad pública y prevenir y mitigar los daños asociados al Fenómeno El Niño.

En materia de seguridad, contempla acciones para fortalecer el control migratorio y el régimen de nacionalización, con respeto a los derechos fundamentales y al debido procedimiento administrativo.

Asimismo, la ley establece mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas.

Los titulares de la PCM y de los ministerios del Interior, Defensa, Justicia, Economía y Finanzas, Vivienda, y Desarrollo Agrario y Riego deberán presentar un informe escrito ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado en un plazo de 60 días. Las medidas adoptadas estarán sujetas al Sistema Nacional de Control.

El presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres (@mikitorresfp), suscribió la autógrafa de la ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y de respuesta frente al fenómeno El Niño. 🗞️https://t.co/rqkP1YFt2i https://t.co/D8kjj2AKyK — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 21, 2026

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