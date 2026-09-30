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La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Tingo María logró una sentencia de 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad efectiva contra Ronald Espinoza, de 38 años, por el delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, tras acreditarse su responsabilidad en el traslado de 17 kilos y 500 gramos de alcaloide de cocaína.

Los hechos ocurrieron el 22 de mayo de 2026, alrededor de las 6:10 a. m., durante una intervención conjunta realizada por efectivos de la DEPOTAD Tingo María, personal de inteligencia de la DIVMCTID-H y el Ministerio Público, en el sector Chipaco, distrito de Monzón, provincia de Huamalíes.

Durante el registro de una camioneta, los agentes hallaron en la tolva una maleta y una mochila que contenían droga camuflada entre prendas de vestir. Espinoza viajaba como pasajero y reconoció como suyas ambas pertenencias.

ELEMENTOS DE CONVICCIÓN

Como parte de la investigación, la Fiscalía recopiló y sustentó diversos elementos de convicción, entre ellos actas de pesaje, pruebas de campo, declaraciones testimoniales y el análisis del equipo celular del investigado. Estos elementos permitieron sustentar su responsabilidad penal.

Ante la evidencia reunida durante la investigación fiscal, el procesado reconoció los hechos y se acogió al mecanismo de terminación anticipada, lo que permitió la conclusión del proceso mediante una sentencia consensuada.

Además de la pena efectiva, se ordenó el pago de S/ 20 000 por concepto de reparación civil y de 150 días-multa, equivalentes a S/ 1 387, así como 4 años y 2 meses de inhabilitación.

Asimismo, se dispuso el decomiso definitivo de S/ 400, un equipo celular y tarjetas bancarias vinculadas al ilícito.