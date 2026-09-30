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El OSIPTEL lanzó la convocatoria para la edición 31 de su Programa de Extensión Universitaria (PEU), ofreciendo 60 becas integrales para especializarse en regulación de telecomunicaciones y gestión pública. Está dirigida a estudiantes del último año, egresados y bachilleres no titulados de Derecho, Economía e Ingeniería, quienes pueden postular hasta el 31 de octubre de 2026 a través de la Plataforma de Inscripción PEU.

El proceso de selección se realizará mediante un examen de admisión virtual y las vacantes se dividirán equitativamente: 20 cupos por especialidad. Con un enfoque de equidad, el 50 % de las becas está reservado para estudiantes de regiones fuera de Lima y Callao, garantizando así la participación de jóvenes provenientes de zonas como Huánuco.

Los seleccionados recibirán 320 horas de formación presencial en Lima con los gastos de traslado, alojamiento, alimentación y seguro totalmente cubiertos. Además, quienes ocupen los tres primeros puestos de cada área tendrán la oportunidad de realizar prácticas en OSIPTEL con un incentivo económico adicional.