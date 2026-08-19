El Hospital Santa María del Socorro de Ica ha realizado más de 350 atenciones durante agosto mediante su Servicio de Diagnóstico por Imágenes, luego de incorporar un nuevo equipo biomédico de Rayos X con fluoroscopia.

Estudios especializados

La nueva tecnología permite ampliar la capacidad para realizar estudios radiológicos convencionales y radiografías especializadas, atendiendo a pacientes que requieren evaluaciones por imágenes para determinar diagnósticos y orientar sus tratamientos.

De acuerdo con la información proporcionada por el nosocomio, la incorporación del equipo ha permitido fortalecer la atención en el área de diagnóstico por imágenes y mejorar la oportunidad en la realización de los estudios solicitados por los pacientes.

El equipo de rayos X con fluoroscopia combina la obtención de imágenes radiológicas con la posibilidad de observar determinados procedimientos y estructuras en tiempo real, lo que permite realizar estudios especializados además de las radiografías convencionales.

En lo que va de agosto, las atenciones realizadas incluyen ambos tipos de estudios, superando las 350 prestaciones.

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