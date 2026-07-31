El Hospital Santa María del Socorro, en la ciudad de Ica, reanudó el servicio de fluoroscopia luego de más de diez años sin contar con esta prestación, tras la puesta en funcionamiento de un nuevo equipo de imágenes para procedimientos médicos especializados.

Mejor diagnóstico

La reactivación del servicio permitió realizar una intervención médica guiada por imágenes en tiempo real a un paciente de 58 años, procedimiento que, según informó el establecimiento de salud, resultó clave para su atención oportuna.

La fluoroscopia es una técnica de diagnóstico por imágenes que permite a los especialistas observar en tiempo real el funcionamiento de órganos y estructuras internas del cuerpo, facilitando procedimientos médicos con mayor precisión.

Con la incorporación de este equipo, el hospital amplía su capacidad para realizar estudios e intervenciones que anteriormente debían ser derivados a otros establecimientos de mayor complejidad, reduciendo los tiempos de espera para los pacientes.

De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno Regional de Ica, esta tecnología permitirá efectuar procedimientos guiados con mayor rapidez y precisión, beneficiando especialmente a pacientes que requieren evaluaciones radiológicas especializadas.

La reanudación del servicio representa una mejora en la capacidad resolutiva del Hospital Santa María del Socorro, que atiende a pacientes provenientes de distintos distritos de la región Ica.

Asimismo, se espera que la disponibilidad de este equipo contribuya a disminuir la necesidad de traslados hacia otras ciudades para acceder a este tipo de procedimientos, facilitando el acceso a diagnósticos especializados dentro de la región.

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