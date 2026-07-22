El Hospital Regional de Ica continúa fortaleciendo su capacidad resolutiva con la incorporación de modernos equipos biomédicos que ya vienen siendo utilizados en la atención de pacientes, permitiendo optimizar los diagnósticos y mejorar la calidad de los servicios médicos especializados.

Última tecnología

Entre los nuevos equipos destacan un ecocardiógrafo y un ecógrafo de última generación, tecnología que facilita la realización de estudios con mayor precisión y contribuye a una evaluación clínica más completa por parte de los especialistas.

Estos equipos fueron adquiridos con financiamiento del Gobierno Regional de Ica mediante la ejecución de (IOARR), mecanismo que permite fortalecer la infraestructura y el equipamiento de los establecimientos de salud.

En el caso del ecocardiógrafo, el equipo permitirá realizar evaluaciones detalladas del funcionamiento del corazón, facilitando la detección de enfermedades cardiovasculares y el seguimiento de pacientes con patologías cardíacas.

Por su parte, el nuevo ecógrafo ampliará la capacidad de realizar estudios por imágenes en diversas especialidades, brindando mayor resolución y precisión durante las evaluaciones clínicas.

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