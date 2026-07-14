El Gobierno Regional de Ica, a cargo del gobernador regional, Jorge Hurtado Herrera, concretó una inversión superior a los S/96 millones destinada al fortalecimiento del sistema de salud mediante la adquisición de moderno equipamiento biomédico para el Hospital Regional de Ica, San José de Chincha, San Juan de Dios de Pisco, Santa María del Socorro de Ica y Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca.

De última tecnología

La inversión fue ejecutada bajo la modalidad de Obras por Impuestos (Inversión Privada), permitiendo incorporar tecnología médica de última generación sin comprometer recursos del canon ni sobrecanon del Gore Ica.

Emergencia y Unidades de Cuidados Intensivos: Con el propósito de fortalecer la atención de pacientes en estado crítico, las áreas de Emergencia, Trauma Shock y las Unidades de Cuidados Intensivos para adultos, pediátricos y neonatales fueron implementadas con modernos ventiladores mecánicos, mejorando la capacidad de respuesta y la atención especializada en los establecimientos de salud.

Diagnóstico por Imágenes: En el área de Diagnóstico por Imágenes se incorporaron ecógrafos 3D y 4D, equipos de Rayos X Digital estacionarios con fluoroscopía, equipos de Rayos X portátiles, densitómetros óseos y un moderno Sistema de Información PACS-RIS, que permite almacenar, gestionar y visualizar imágenes médicas en formato digital desde los diferentes servicios hospitalarios, optimizando los diagnósticos y reemplazando progresivamente el uso de placas radiográficas convencionales.

Cardiología: Como parte del fortalecimiento de los servicios especializados, el Hospital Regional de Ica fue equipado con un moderno ecocardiógrafo, mejorando la capacidad diagnóstica y la atención de pacientes con enfermedades cardiovasculares.

Centro Quirúrgico: La inversión también permitió modernizar los centros quirúrgicos de los hospitales de la región con la adquisición de lámparas quirúrgicas de techo de alta intensidad, torres de laparoscopía, torres de cistoscopía, electrobisturíes de alta potencia, mesas de operaciones electrohidráulicas y máquinas de anestesia con sistemas de monitoreo avanzado.

Este equipamiento fortalece la capacidad quirúrgica de los establecimientos de salud y contribuye a brindar una atención más segura y oportuna a la población de las provincias de Chincha, Pisco, Ica y Nasca.

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