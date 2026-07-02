El Hospital Santa María del Socorro incorporó un moderno equipo de videocolposcopio destinado a reforzar las acciones de prevención, detección temprana y diagnóstico de enfermedades ginecológicas, especialmente aquellas relacionadas con el cáncer de cuello uterino y el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Moderno equipo

La nueva tecnología permitirá a los especialistas realizar evaluaciones más precisas del cuello uterino, facilitando la identificación oportuna de lesiones precancerosas y otras alteraciones que podrían derivar en complicaciones de salud si no son detectadas a tiempo.

Además, el equipo ofrece una mayor precisión en la realización de biopsias dirigidas, lo que contribuye a obtener diagnósticos más confiables y a definir tratamientos adecuados para las pacientes.

La incorporación de este dispositivo también busca optimizar la atención especializada en el servicio de Ginecología, reduciendo los tiempos de espera para evaluaciones y procedimientos diagnósticos.

Con la puesta en funcionamiento del videocolposcopio, el establecimiento de salud amplía su capacidad tecnológica para la atención de mujeres de la región, fortaleciendo las estrategias de prevención y control de enfermedades ginecológicas mediante herramientas de diagnóstico más avanzadas.

EL DATO: El Gobierno Regional de Ica, ha invertido más de 53 millones de soles para la compra de equipamiento médico en hospitales de la región Ica.

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