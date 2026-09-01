El Hospital Regional de Ica informó a la población que actualmente cuenta con los reactivos necesarios para garantizar la atención oportuna de sus pacientes y el adecuado funcionamiento de los servicios de diagnóstico del nosocomio.

Atención oportuna

A través del Comunicado N.° 19-2026/HRI-OC, el establecimiento de salud señaló que su Laboratorio Central dispone de reactivos para la realización de diversos exámenes en las áreas de Inmunología, Microbiología, Orina y Parasitología, Coagulación, Hematología y Bioquímica.

En el área de Inmunología se encuentran disponibles pruebas para Hepatitis A, RPR y aglutinaciones. En Microbiología se cuenta con reactivos para urocultivo, hemocultivos, secreciones, tinción Gram, cultivo de líquidos corporales, coprocultivo, tinta china, Giemsa y mielocultivo.

Asimismo, el área de Orina y Parasitología dispone de exámenes completos de orina, sedimento urinario, examen parasitológico directo y seriado, reacción inflamatoria, Thevenon o sangre oculta y test de Graham. En el área de Coagulación se realizan pruebas como tiempo de protrombina, TPTA y dímero D.

En Hematología, el laboratorio cuenta con reactivos para hemoglobina, hemograma, hematocrito, grupo sanguíneo, factor Rh, VSG, tiempo de coagulación, tiempo de sangría, lámina periférica, recuento de plaquetas, gota gruesa, reticulocitos y Coombs directo.

Por su parte, en el área de Bioquímica se dispone de reactivos para diversos análisis, entre ellos AGA, glucosa, urea, creatinina, bilirrubinas, TGO, TGP, albúmina, proteínas totales, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, GGTP, colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, electrolitos, amilasa, lipasa, PCR, ácido úrico, CK-MB, calcio, magnesio, fósforo, hierro, depuración de creatinina, proteinuria y microalbuminuria en orina de 24 horas, además de complemento C3 y C4.

Finalmente, el nosocomio exhortó a la población a no dejarse sorprender por información falsa relacionada con una supuesta falta de reactivos y reiteró que actualmente sí dispone de los insumos necesarios para brindar atención oportuna a sus pacientes.

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