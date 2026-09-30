Diario Correo y la Universidad Católica de Santa María, a través del Instituto Víctor Andrés Belaúnde Diez-Canseco, realizaron el Panel de Exposición de Planes de Gobierno con candidatos al Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Arequipa, en el que 9 aspirantes dieron a conocer sus principales propuestas.

La actividad realizada en el auditorio William Morris contó con la participación de 4 candidatos al Gobierno Regional. Para este grupo se contó como panelistas a Iván Slocovich, director periodístico de Diario Correo, y James Fernández, director del Instituto Víctor Andrés Belaúnde Diez-Canseco. Para la exposición de ideas, los candidatos centraron sus propuestas en el ámbito de salud, inversión pública, minería sostenible y cuidado ambiental.

Por su parte, en el grupo de postulantes a la Municipalidad Provincial de Arequipa, se presentaron 5 candidatos. En el bloque de presentación de propuestas, los aspirantes al sillón provincial tocaron como principales temas el transporte público e infraestructura vial urbana, la seguridad ciudadana y el ordenamiento territorial, el Plan de Desarrollo Metropolitano con miras al quinto centenario de la ciudad. En la ronda de preguntas, los panelistas fueron Jorge Estéves, subdirector periodístico de Correo, y Mónica Cáceres, editora de Correo Arequipa, quienes invitaron a los postulantes a brindar sus soluciones frente al ordenamiento de la ciudad y la protección del Centro Histórico.

Berly Gonzales (Yo Arequipa), candidato al Gobierno Regional de Arequipa

El exgerente del Gobierno Regional de Arequipa enfocó su propuesta de salud en priorizar la medicina preventiva en los más de 300 establecimientos de primer nivel de atención, a través de equipamiento adecuado.

En cuanto al sector minero, Gonzales aseguró que se debe promover la inversión en proyectos mineros como Zafranal, Tía María, Pampa del Pongo y la tercera etapa de Cerro Verde, enfatizando que no se debe permitir una minería contaminante.

Al ser consultado sobre la formalización minera, centró su análisis en provincias como Caravelí y Camaná, donde predomina la minería informal. Sostuvo que el proceso de formalización debe retornar a los gobiernos regionales para ser fortalecido, advirtiendo que actualmente los avances no alcanzan ni el 16 % de efectividad.

En cuanto a seguridad ciudadana, precisó que el rol del gobierno regional está en ejercer liderazgo para articular esfuerzos con la Policía Nacional, los gobiernos locales y el Ministerio Público.

Hugo Aguilar (Partido Aprista Peruano), candidato al Gobierno Regional de Arequipa

El candidato cuestionó que existan obras de infraestructura de salud con cerca de diez años en ejecución. Su propuesta se centró en la interconectividad entre las provincias, con la implementación de la fibra óptica que permitirá dotar de internet a colegios y municipalidades.

En seguridad, señaló que la fibra óptica también permitirá acceso a la Policía Nacional para el monitoreo de cámaras de vigilancia, a través de una central denominada C5 con comando, comunicación, computación e inteligencia artificial. “Al lado de las carreteras debe existir la fibra óptica para interconectar a todas las provincias con internet. Eso se hace en el 99 % del mundo”, exclamó.

En relación con la minería y el medio ambiente, planteó abordar la problemática de la minería ilegal haciendo énfasis en equilibrar esta actividad económica con la paz social y el cuidado ambiental. Asimismo, fortalecer la convivencia entre la actividad agrícola y minera mediante la instalación de oficinas descentralizadas, para que el proceso de descentralización se desarrolle con la mayor eficacia, sobre todo en la fiscalización del traslado de insumos como explosivos y mercurio.

Harold Rodríguez (Renovación Popular), candidato al Gobierno Regional de Arequipa

El aspirante a gobernador regional advirtió sobre la peligrosidad de la minería ilegal, vinculándola directamente con delitos graves como la trata de personas y el crimen organizado en zonas como Camaná y Caravelí, precisando que los gobiernos regionales deben actuar como puentes con el Ejecutivo para tomar decisiones sobre la propiedad y el vencimiento del Reinfo.

Respecto a seguridad ciudadana, Rodríguez propuso un enfoque amplio de inteligencia y trabajo coordinado entre el sector empresarial, la academia y los operadores de justicia, además del trabajo articulado de gobiernos locales, a través de los sistemas de vigilancia de Seguridad Ciudadana. Para complementar su plan en seguridad, sugirió la creación de una Escuela Unificada de Serenazgo.

La postura de Rodríguez se enfocó en seguridad, donde añadió que se fortalecerán las juntas vecinales como red de apoyo para la Policía, además de ejecutar proyectos de conectividad vial para recuperar áreas abandonadas.

César Huamantuma (Arequipa, Tradición y Futuro), candidato al Gobierno Regional de Arequipa

El consejero regional por la provincia de Arequipa explicó durante su intervención sobre minería informal que los gobiernos regionales perdieron competencias en formalización minera, atribuyendo ello a los retrasos producto de la burocracia interna y presuntas irregularidades en las gerencias regionales Ambiental y de Energía y Minas, por lo que propuso reestructurar el proceso de formalización, devolviendo las competencias a las regiones.

Huamantuma señaló que el Ejecutivo nacional debe cubrir los fondos que la Región solicitó mediante endeudamiento, para concluir los hospitales Maritza Campos y Camaná. En educación recordó que 43 colegios requieren intervención inmediata.

En el aspecto de seguridad, precisó que la Policía es el ente competente para combatir el delito y se requiere de un liderazgo firme para coordinar con todas las autoridades. “Tiene que terminarse la escuela de la Policía para también solicitar dotación de la Policía aquí en Arequipa”, manifestó.

Yamel Romero (Partido Aprista Peruano), candidato a la Municipalidad Provincial de Arequipa

El exalcalde de Arequipa enfocó su exposición en la infraestructura de transporte a largo plazo. Recordó que en su momento se planificaron grandes parques metropolitanos y el proyecto del parque longitudinal en el río Chili.

Respecto al transporte, propuso dar continuidad a los estudios de factibilidad para la implementación del primer metro de Arequipa, buscando avanzar en lo que no se logró en las gestiones anteriores.

Respecto a la actualización del PDM y la prevención de la depredación de la campiña, acusó a las gestiones anterirores de haber depredado las zonas intangibles, por esta razón, se opuso firmemente a la aprobación inmediata del actual documento técnico.

En materia de ordenamiento urbano y comercio ambulatorio, sostuvo que la presencia de la informalidad y la división de las calles se debe exclusivamente al cobro de coimas por parte de servidores públicos. “Esa autoridad moral que yo tengo voy a confrontarla para que la corrupción de una vez por todas culmine en Arequipa”, acotó.

Alfredo Benavente (Ahora Nación), candidato a la Municipalidad Provincial de Arequipa

El alcalde de Alto Selva Alegre y candidato a la MPA indicó que uno de los principales problemas de la ciudad es la contaminación, por lo que en transportes, propuso implementar la electromovilidad a corto plazo, la consolidación del 50 % de las rutas troncales y el acceso a créditos mediante la Caja Arequipa a tasas preferenciales para que los transportistas adquieran vehículos eléctricos.

Sobre el PDM, a diferencia de otros postulantes, sostuvo que la aprobación del documento es urgente e impostergable para dotar de servicios básicos a los sectores ya consolidados, aunque advirtió que se mantendrá vigilante para evitar el cambio de uso de suelo agrícola a residencial.

“Esperemos que se apruebe; particularmente pienso que tiene que aprobarse, porque hay mucha población que está esperando su aprobación”, manifestó.

Para el control del comercio ambulatorio, planteó diferenciar a los vendedores informales de aquellos comerciantes con estands que salieron por la competencia, reubicando a los primeros y formalizándolos, además del uso de grilletes electrónicos para el control del tránsito vehicular.

Ricardo Ramírez (Renovación Popular), candidato a la Municipalidad Provincial de Arequipa

Quien fuera también candidato a senador en el proceso electoral de abril, enfocó sus ideas en la reestructuración integral de la movilidad urbana mediante la conversión de la vía férrea actual para el transporte de pasajeros y la instalación de teleféricos en las zonas altas como Alto Selva Alegre, Mariano Melgar, Paucarpata, Cerro Colorado y Cayma.

El candidato planteó una iniciativa ecológica con la creación del “Gran Bosque del Chili” en la margen derecha y la generación de energía limpia para el sistema de transporte a partir del procesamiento municipal de la basura.

En el ámbito del PDM y la formalización predial, propone un proceso masivo de titulación para dar seguridad jurídica y liquidez económica a las familias, excluyendo expresamente a las zonas de riesgo.

En lo relativo al comercio ambulatorio y el uso del espacio público, atribuyó el desorden a la falta de firmeza de las gestiones anteriores. “Estamos proponiendo la gran Estación Central, una construcción monumental que va a ser el módulo de transporte en las 14 hectáreas que ocupa el Patio Puno”, señaló en su intervención.

Deyanira Salazar (Partido del Buen Gobierno), candidata a la Municipalidad Provincial de Arequipa

La candidata más joven a la alcaldía centró sus propuestas en la modernización tecnológica de la gestión pública, la meritocracia y el plan de movilidad. A través de la denominada “Arequipa 30 minutos”, se contempla la reestructuración del Sistema Integrado de Transporte (SIT), la construcción de intercambios viales, junto a badenes mediante la modalidad de Obras por Impuestos y Asociaciones Público-Privadas (APP), además de exigir el respeto al pasaje universitario.

Respecto a la planificación urbana, sostuvo que no se puede ordenar la provincia sin contar antes con un diagnóstico territorial preciso, proponiendo formalizar un convenio con la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para desarrollar un catastro digital georreferenciado.

En el tratamiento del comercio ambulatorio, rechazó las intervenciones violentas o deshumanizadas y propone una solución basada en el desarrollo económico, como ferias itinerantes y el programa “Mi negocio crece” para capacitar a los comerciantes. Asimismo, señaló que se trabajará con Proinversión, la implementación de estacionamientos subterráneos bajo Proyectos en Activos.​

Jorge Reyes (Partido Popular Cristiano), candidato a la Municipalidad Provincial de Arequipa

Con una visión empresarial y pragmática a la administración municipal, el candidato cuestionó el elevado gasto en planillas que absorbe entre el 60 % y 70 % del presupuesto institucional en burocracia ineficiente.

En materia de transportes, coincidió con el resto de candidatos en el uso de buses eléctricos, la reingeniería del SIT y el aprovechamiento de la vía férrea para interconectar la ciudad.

En relación al PDM y al desarrollo metropolitano, demandó una visión que expectore a las mafias dedicadas al tráfico de terrenos en el Cono Norte. Pese a señalar los vicios del documento, exige la adopción inmediata de un marco legal: “El PDM, si no tenemos una visión de qué quiere Arequipa, vamos a seguir presa de la corrupción”, exclamó, pidiendo la aprobación de este documento.

Sobre el comercio ambulatorio, el ornato y la seguridad en el Centro Histórico, sotuvo que el patrimonio cultural debe gestionarse para generar rentabilidad y divisas a través del turismo y el desarrollo de convenciones, con la finalidad de que el turista venga para generar mayores divisas.

Candidatos por Arequipa presentaron sus propuestas. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)