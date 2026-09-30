El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres del continente americano, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En Perú, cifras citadas del Ministerio de Salud (Minsa) estiman 7.797 nuevos casos al año, equivalentes a aproximadamente 21 diagnósticos diarios.

En este contexto, Auna y la Línea 1 del Metro de Lima realizarán el próximo 2 de octubre la campaña “Cáncer de mama: Con prevención somos más fuertes”, que busca acercar información sobre prevención y detección temprana a las personas que utilizan el sistema de transporte.

¿Dónde será la campaña contra el cáncer de mama?

La actividad se desarrollará en la Estación Angamos de la Línea 1, entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m.

“Queremos llevar ese expertise a las comunidades en las que estamos presentes. Por eso, nos hemos aliado con la Línea 1 del Metro de Lima para compartir esta información en espacios donde miles de personas transitan cada día”, señaló Lucía Chipoco, gerente de Sostenibilidad y Comunicación Corporativa de Auna.

De acuerdo con Gisella Alfaro Valle, superintendente de Gestión Social de Línea 1 del Metro de Lima, más de 600 mil personas se trasladan diariamente por las 26 estaciones del servicio.

La iniciativa también se desarrolla en Medellín, Colombia, y Monterrey, México, mediante alianzas de Auna con sistemas de transporte de ambas ciudades.

Donarán 450 mamografías en tres ciudades del Perú

Como parte de sus acciones de prevención, Auna informó además que realizará la donación de 450 mamografías gratuitas en Lima, Arequipa y Chiclayo, en alianza con las organizaciones TECHO y Perú Pendiente.

Según los organizadores, la iniciativa está dirigida a acercar oportunidades de diagnóstico temprano a mujeres en situación de vulnerabilidad.

La campaña destaca la importancia de conocer el propio cuerpo, realizar controles oportunos y no postergar la mamografía. La detección del cáncer de mama en etapas tempranas puede mejorar las posibilidades de acceder oportunamente al tratamiento.