Miembros del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Norte llegaron hasta el penal El Milagro de Trujillo e ingresaron a la celda del reo apodado “Wilo”, quien sería integrante de la organización criminal “Los Pulpos”, luego de que descubrieran que habría tenido participación en un reciente caso de extorsión. La víctima es una comerciante de 33 años a quien, bajo amenazas de muerte, le exigían el pago de S/ 10,000.

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SEGUIMIENTO

De acuerdo con información policial, la agraviada acudió a la sede del Depincri Norte para denunciar el caso y manifestó que venía recibiendo mensajes extorsivos.

Tras la alerta, los detectives realizaron un trabajo de inteligencia que permitió detener a dos mujeres en la provincia de Trujillo. Las arrestadas fueron identificadas con las iniciales A.I.F.S., de 24 años, alias “Flaca”, y Y.H.B.L., de 53 años, apodada “Gata”. Según la Policía, ambas estarían vinculadas a las comunicaciones de amedrentamiento.

Asimismo, durante la detención los agentes hallaron a alias la “Gata” un celular vinculado al número utilizado para extorsionar a la víctima, además de conversaciones relacionadas con el caso.

Durante el interrogatorio policial, la mujer habría manifestado que dichas comunicaciones las sostuvo con su hermano J.W.B.L., de 45 años, quien se encuentra preso. Al verificar los datos, los efectivos policiales constataron que se trataba de alias “Wilo”, quien fue extraditado desde Argentina y que se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario El Milagro.

AL PENAL

Tras comunicar el caso al Ministerio Público, el personal del Depincri Norte acudió a la cárcel y allanó la celda de “Wilo”. Al ser consultado sobre el número telefónico materia de investigación, el reo manifestó que lo habría utilizado aproximadamente dos meses atrás para comunicarse con su hermana.