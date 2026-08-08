Un ataque a balazos registrado ayer, alrededor de las 6:15 de la tarde, en el sector de Amaprovi, provincia de Nasca, dejó una mujer muerta y otra gravemente herida. Las muertes violentas por homicidio se elevan a más de 64 en la región Ica, en lo que va del 2026.

Asesinato en la zona

Según información preliminar, la víctima mortal fue identificada como Magdalena Loyola Fabián, mientras que la mujer que resultó herida de bala sería su sobrina Karen Cervantes Loyola.

El ataque ocurrió en las inmediaciones del local de belleza Madga Color, Salón Spa, donde un sujeto desató una ráfaga de disparos contra ambas mujeres.

Una de las víctimas recibió varios impactos y murió en el interior del establecimiento. La otra mujer resultó gravemente herida y fue trasladada de emergencia al Hospital de Nasca para recibir atención médica. Por la gravedad de sus heridas fue referida a Ica.

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional llegaron hasta la zona para acordonar el lugar y recoger evidencias que permitan reconstruir lo ocurrido e identificar al responsable. Entre los elementos encontrados en la vía se hallaron unos guantes que, de manera preliminar, serían atribuidos al presunto autor del ataque.

Personal del Ministerio Público también acudió a la escena y dispuso el levantamiento del cuerpo de la víctima mortal, como parte de las diligencias correspondientes.

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