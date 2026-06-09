El arzobispo de Huancayo, monseñor Luis Alberto Huamán Camayo, expresó su beneplácito por la visita del papa León XIV al Perú, el próximo 10 de noviembre. Al respecto, mencionó que la ciudad de Huancayo, siempre está presta a recibirlo. “Como Huancayo, siempre estaremos abiertos a recibir a un sumo pontífice”, sostuvo.

Aunque todavía no se sabe exactamente el itinerario que cumplirá, puesto que todo depende de la santa sede, indicó que el presidente de la República, José María Balcázar y el cardenal Carlos Castillo, confirmaron la visita y el 18 de junio el presidente viaja a Roma para efectuar las coordinaciones pertinentes.

“A nivel de la conferencia episcopal se han presentado propuestas pero el Papa León XIV será quien finalmente decida, recuerden que el papa Francisco elegía los lugares más pobres como sitios para visitar”, indicó monseñor.

Señaló que una comitiva de la región central del país se organiza para acudir a su encuentro, en vista que en una ocasión también visitó la ciudad de Huancayo, como parte de su labor pastoral. Además en una carta al Nuncio Apostólico, monseñor Luis Huamán envió una propuesta del por qué Huancayo podría recibir a León XIV.

“Hace poco celebramos los 300 años de Ocopa, un centro misionero de donde se ha evangelizado la región central y la selva, Huancayo es una ciudad muy católica muy creyente y tenemos espacios donde podemos recibir una gran multitud de fieles”, informó.

El papa León XIV visitará el Perú el próximo 10 de noviembre. Esta visita, confirmada por el Gobierno peruano y la Conferencia Episcopal, será histórica y el viaje apostólico contempla una agenda muy intensa.