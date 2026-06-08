El papa León XIV pidió este lunes una mayor atención a la situación que enfrentan los migrantes y refugiados durante su intervención ante el Parlamento español. El pontífice sostuvo que las políticas destinadas a esta población deben centrarse en las personas y no limitarse únicamente al control de los flujos migratorios.

En su primer discurso ante las Cortes Generales de España, un hecho sin precedentes para un jefe de la Iglesia católica, el sumo pontífice planteó la necesidad de abordar las causas que obligan a millones de personas a abandonar sus países. Además, remarcó la importancia de promover mecanismos que permitan su protección e integración en las sociedades de acogida.

🔴DIRECTO | El papa León XIV, sobre las personas migrantes: "Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico se vulnera el principio universal de la igual dignidad" pic.twitter.com/XibtkdXzeo — Público (@publico_es) June 8, 2026





Pide garantizar protección para los migrantes

Durante su intervención, León XIV sostuvo que los gobiernos deben adoptar políticas que atiendan las necesidades de los migrantes y las causas que los obligan a abandonar sus países. En ese contexto, afirmó que “la situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos”.

Asimismo, consideró necesario impulsar acciones conjuntas que permitan proteger e integrar a quienes llegan a nuevos territorios. Por ello señaló que “es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran”.

¿Qué otros temas abordó?

El pontífice también se refirió al clima de confrontación política que se observa en distintos países. Según indicó, las diferencias ideológicas no deben derivar en ataques o descalificaciones entre quienes sostienen posiciones distintas.

En esa línea, defendió la importancia del respeto dentro del debate democrático. Por ello manifestó que “la firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación”.

El jefe de la Iglesia católica también dedicó parte de su discurso a la protección de la vida. Sus declaraciones se produjeron en una semana en la que el Congreso español tiene previsto debatir iniciativas relacionadas con la eutanasia.

Ante los legisladores, reafirmó la posición de la Iglesia sobre este tema. Por ello expresó que “toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural”.

🎙️ El papa León XIV, sobre el aborto y la eutanasia:



"Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia"https://t.co/OkEdjmF6gf pic.twitter.com/XWMJVTDKbR — Cadena SER (@La_SER) June 8, 2026

Pide reparación para víctimas de abusos

La agenda de León XIV en España incluyó posteriormente un encuentro con los obispos del país en la sede de la Conferencia Episcopal Española. Durante esa reunión abordó la problemática de los abusos sexuales cometidos dentro de la Iglesia.

El pontífice instó a las autoridades eclesiásticas a responder con acciones concretas frente a estos casos. Asimismo, pidió que las víctimas reciban acompañamiento, protección y mecanismos de reparación.

En su mensaje calificó estos hechos como una situación que continúa afectando a la institución religiosa. Por ello exhortó a actuar con “escucha y justicia”, además de promover procesos de “reparación” para las personas afectadas.

Finalmente, destacó la necesidad de garantizar espacios de atención para quienes sufrieron estos delitos. En ese contexto afirmó que “cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación”.

🎥 El papa León XIV, sobre los abusos en el seno de la Iglesia española: "Cada persona herida debe poder encontrar escucha, acogida y protección"https://t.co/4vxdwVZhwQ pic.twitter.com/Z4I970u427 — Cadena SER (@La_SER) June 8, 2026