El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejó al voto la apelación presentada por la regidora Magaly Agramonte contra el Acuerdo de Concejo Municipal de Socabaya que declaró improcedente el pedido de vacancia contra el alcalde Roberto Muñoz, por la contratación de una empresa vinculada a una persona cercana a su círculo personal por parte de la comuna distrital.

La cuestionada autoridad edil enfrenta este caso en medio de su candidatura a la alcaldía provincial de Arequipa con el Movimiento Regional Arequipa Avancemos, mientras que su padre pretende ser elegido en el cargo de alcalde de Socabaya por la misma agrupación política.

La audiencia del pleno se realizó la mañana de este jueves 30 de abril, donde Genaro Uribe Santos, abogado de Magaly Agramonte, indicó que el pedido puntual es declarar la nulidad del Acuerdo Municipal N.º 063-2025 de la Municipalidad Distrital de Socabaya y a su vez se declare procedente por el JNE la solicitud de vacancia en contra de Roberto Muñoz por haber incurrido en la violación de la restricción de contratación prevista en la Ley Orgánica de Municipalidades.

Asimismo, presentó fotos en las que aparece Adeli Zeferina Jiménez Oviedo junto a la autoridad edil durante la campaña electoral del 2022, siendo ella dueña de la empresa Financiera IM Constructora E.I.R.L. que contrató con la comuna de Socabaya hasta en 6 ocasiones por un valor aproximado de 2.2 millones de soles para obras, siendo proveedora exclusiva en Socabaya.

A su turno, Daniel Mendoza Yana, abogado del alcalde de Socabaya, cuestionó que el pedido hecho en primera instancia hacía referencia al Acuerdo Municipal que decretó la vacancia de la propia concejal; además, señaló que el pedido debiera ser la revocatoria del acuerdo del concejo y que se declare fundado, mas no su declaración de improcedencia.

Al término de los alegatos, el pleno del JNE dejó al voto la decisión sobre este pedido.