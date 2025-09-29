El pasado 23 de junio, camiones compactadores recién entregados a la Municipalidad Distrital de Socabaya por el Ministerio del Ambiente fueron vistos recorriendo las calles del asentamiento humano Horacio Zeballos Gámez, pese a que aún no tenían placas ni seguro obligatorio. Además, las unidades fueron manejadas por personal municipal.

Fueron un total de 7 compactadoras Mercedes Benz de 21 m³ y un camión adicional de 15 m³ valorizado en más de S/521 mil. Según los registros, los vehículos ingresaron primero al depósito municipal luego de la entrega, pero ese mismo día fueron sacados para recorridos que no formaban parte de sus funciones.

Todo ello quedó grabado en una transmisión en vivo, que luego fue eliminada, sin embargo, la Contraloría logró guardar las pruebas y elaboró el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 022-2025-2-1313-AOP. Se detalla también que el combustible y los conductores municipales fueron empleados sin justificación.

El ente contralor concluyó que no había motivo válido para esos recorridos, ya que las pruebas de funcionamiento oficiales se habían realizado horas antes en presencia de funcionarios del Ministerio del Ambiente. Se advierte que el mal uso de estas unidades afecta la eficiencia del servicio, vulnera la normativa y se procedería a una sanción administrativa.

DINERO

Las compactadoras entregadas a Socabaya están valorizadas en casi un millón de soles.