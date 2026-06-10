Un ciudadano identificado como Michel Vila Ramírez, de 53 años, fue encontrado sin vida debajo de una banca en un parque ubicado junto al parque Huamanmarca, frente a las oficinas de la Demuna y OMAPED de Huancayo.

Vecinos de la zona alertaron a Serenazgo de Huancayo al notar que el hombre permanecía inmóvil desde hacía varias horas. Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que solicitaron la presencia de la Policía Nacional y del Ministerio Público.

La zona fue cercada por efectivos de la Comisaría de Huancayo mientras se esperaba a la fiscal de turno para realizar el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue. Las causas del fallecimiento aún no han sido determinadas y serán establecidas mediante las investigaciones y la necropsia de ley.

Familiares del fallecido llegaron al lugar visiblemente afectados. Según indicaron, Michel Vila Ramírez había salido de su vivienda la noche anterior y no regresó. Las autoridades también revisarán las cámaras de seguridad del sector para esclarecer las circunstancias de su muerte.