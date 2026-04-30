Para el traslado de fieles al Santuario de la Virgen de Chapi, ubicado en el distrito de Polobaya, la Municipalidad Provincial de Arequipa dispuso solo tres puntos de salida autorizados: av. Kennedy (circuito 1), intersección de la av. Las Convenciones con Vidaurrazaga, y el sector de 7 Toldos.

En estas zonas se ha desplegado personal de la Gerencia de Transporte y Movilidad Sostenible, además de la presencia de efectivos de la Policía Nacional y Serenazgo de Paucarpata y José Luis Bustamante y Rivero.

De acuerdo al municipio, a la fecha se han emitido más de 500 autorizaciones extraordinarias a unidades que presentaron sus requisitos. Asimismo, se detectaron 4 vehículos que operaban de manera informal, los cuales fueron retirados de inmediato para evitar riesgos a los pasajeros.

Las autoridades exhortaron a la población a utilizar solo los paraderos oficiales y abordar vehículos autorizados para asegurar un traslado seguro durante esta jornada de fe.