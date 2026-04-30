Solo tres puntos autorizados para viajar al Santuario de Chapi en Polobaya. Foto: Municipalidad Provincial de Arequipa.
Solo tres puntos autorizados para viajar al Santuario de Chapi en Polobaya. Foto: Municipalidad Provincial de Arequipa.

Para el traslado de fieles al Santuario de la Virgen de Chapi, ubicado en el distrito de Polobaya, la Municipalidad Provincial de Arequipa dispuso solo tres puntos de salida autorizados: av. Kennedy (circuito 1), intersección de la av. Las Convenciones con Vidaurrazaga, y el sector de 7 Toldos.

En estas zonas se ha desplegado personal de la Gerencia de Transporte y Movilidad Sostenible, además de la presencia de efectivos de la Policía Nacional y Serenazgo de Paucarpata y José Luis Bustamante y Rivero.

De acuerdo al municipio, a la fecha se han emitido más de 500 autorizaciones extraordinarias a unidades que presentaron sus requisitos. Asimismo, se detectaron 4 vehículos que operaban de manera informal, los cuales fueron retirados de inmediato para evitar riesgos a los pasajeros.

Las autoridades exhortaron a la población a utilizar solo los paraderos oficiales y abordar vehículos autorizados para asegurar un traslado seguro durante esta jornada de fe.

VIDEO RECOMENDADO:

TAGS RELACIONADOS