Efectivos de la Policía Nacional brindaron auxilio oportuno a una menor de edad que sufrió una descompesación mientras se encontraba en el sector Tres Cruces, un punto de descanso y oración en la peregrinación hacia el Santuario de la Virgen de Chapi en el distrito de Polobaya, Arequipa.
El hecho ocurrió durante un patrullaje a pie, cuando un familiar de la niña solicitó apoyo urgente. Los agentes de rescate acudieron de inmediato y encontraron a la menor con signos de afectación, por lo que procedieron a brindarle los primeros auxilios en la zona.
Debido a su estado, la menor fue trasladada en camilla hasta un punto seguro y posteriormente evacuada hacia el Santuario de Chapi, donde recibió atención médica especializada.
Según el diagnóstico, la menor presentaba un golpe de calor, siendo atendida a tiempo por el personal de salud.
RECOMENDACIONES PARA LA PEREGRINACIÓN
- Usar sombreros de ala ancha y prendas de manga larga.
- Aplicar protector solar y renovarlo cada tres horas para minimzar los efectos de la radiación ultravioleta.
- Llevar alimentos no perecibles como conservas, galletas, dulces, frutos secos o snacks energéticos.
- Transportar suficiente agua segura, ya sea embotellada o previamente hervida, para mantenerse hidratado.
- Usar calzado cómodo y previamente adaptado.
- En caso de pasar la noche en la zona, contar con abrigo adecuado como mantas térmicas o bolsas de dormir para soportar el frío.
- Las personas con enfermedades crónicas deben portar sus medicamentos y respetar sus horarios de tratamiento.
- Llevar un botiquín básico como medicinas para molestias comunes como dolor, malestar estomacal, mareos o resfríos.
- No realizar caminata en solitario, mantener contacto con familiares
- Asegurarse de contar con batería suficiente en el celular y seguir las rutas oficiales establecidas.