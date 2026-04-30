Efectivos de la Policía Nacional brindaron auxilio oportuno a una menor de edad que sufrió una descompesación mientras se encontraba en el sector Tres Cruces, un punto de descanso y oración en la peregrinación hacia el Santuario de la Virgen de Chapi en el distrito de Polobaya, Arequipa.

El hecho ocurrió durante un patrullaje a pie, cuando un familiar de la niña solicitó apoyo urgente. Los agentes de rescate acudieron de inmediato y encontraron a la menor con signos de afectación, por lo que procedieron a brindarle los primeros auxilios en la zona.

Debido a su estado, la menor fue trasladada en camilla hasta un punto seguro y posteriormente evacuada hacia el Santuario de Chapi, donde recibió atención médica especializada.

Según el diagnóstico, la menor presentaba un golpe de calor, siendo atendida a tiempo por el personal de salud.

RECOMENDACIONES PARA LA PEREGRINACIÓN

Usar sombreros de ala ancha y prendas de manga larga. Aplicar protector solar y renovarlo cada tres horas para minimzar los efectos de la radiación ultravioleta. Llevar alimentos no perecibles como conservas, galletas, dulces, frutos secos o snacks energéticos. Transportar suficiente agua segura, ya sea embotellada o previamente hervida, para mantenerse hidratado. Usar calzado cómodo y previamente adaptado. En caso de pasar la noche en la zona, contar con abrigo adecuado como mantas térmicas o bolsas de dormir para soportar el frío. Las personas con enfermedades crónicas deben portar sus medicamentos y respetar sus horarios de tratamiento. Llevar un botiquín básico como medicinas para molestias comunes como dolor, malestar estomacal, mareos o resfríos. No realizar caminata en solitario, mantener contacto con familiares Asegurarse de contar con batería suficiente en el celular y seguir las rutas oficiales establecidas.