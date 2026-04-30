Cientos de fieles comenzaron su desplazamiento hacia el Santuario de Chapi, en el distrito de Polobaya, en el inicio de una de las peregrinaciones religiosas más multitudinarias del sur del país. Familias completas, incluyendo niños y adultos mayores, partieron cargando carpas, mantas y provisiones hasta la zona de Siete Toldos, desde donde continúa la caminata obligatoria hasta el santuario.

El flujo masivo también ha generado un incremento en los costos de transporte. El pasaje, que el año pasado costaba 25 soles, se elevó a 30 soles y podría variar según la demanda en las próximas horas.

En el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, más de 200 vehículos permanecen estacionados a lo largo de la Av. Las Convenciones para el traslado de peregrinos. Conductores y usuarios han solicitado mayor rapidez en la salida de las unidades, ya que varios buses permanecen en espera desde el domingo.

Para autorizar estos viajes, la municipalidad de Arequipa estableció un cobro de 87 soles por vehículo, condicionado al cumplimiento de requisitos como SOAT vigente, revisión técnica y otras medidas de seguridad, con el objetivo de reducir riesgos de accidentes durante el trayecto.

Transportistas indicaron que las unidades cuentan con botiquines y equipamiento básico de emergencia, además de pasar controles en puntos como Yarabamba antes de continuar hacia el santuario.

MISAS

De acuerdo con el programa oficial del Santuario de Chapi, las actividades religiosas ya están en marcha. Hoy se desarrollará la misa de bienvenida a las 2 de la tarde, seguida de celebraciones a las 4, 6 y 8 de la noche. También se realizarán bautizos, el rezo del santo rosario, la misa de vísperas y una serenata con fuegos artificiales.

El día central de la festividad será este viernes 1 de mayo, cuando se celebrarán misas durante toda la jornada, cada hora, en honor a la Virgen de Chapi. Mientras tanto, la peregrinación continúa intensificándose con la llegada de más fieles desde distintas provincias de la región.