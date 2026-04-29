Ante la gran afluencia de fieles hacia los diferentes puntos de veneración de la Virgen de Chapi, el Gobierno Regional de Arequipa instó a la población a adoptar medidas preventivas que permitan vivir esta tradicional peregrinación de forma segura, responsable y saludable.

Debido a que miles realizan largas caminatas, estas están expuestas a condiciones como fuerte radiación solar durante el día, bajas temperaturas en la noche y extensas jornadas físicas.

RECOMENDACIONES

Usar sombreros de ala ancha y prendas de manga larga. Aplicar protector solar y renovarlo cada tres horas para minimzar los efectos de la radiación ultravioleta. Llevar alimentos no perecibles como conservas, galletas, dulces, frutos secos o snacks energéticos. Transportar suficiente agua segura, ya sea embotellada o previamente hervida, para mantenerse hidratado. Usar calzado cómodo y previamente adaptado. En caso de pasar la noche en la zona, contar con abrigo adecuado como mantas térmicas o bolsas de dormir para soportar el frío. Las personas con enfermedades crónicas deben portar sus medicamentos y respetar sus horarios de tratamiento. Llevar un botiquín básico como medicinas para molestias comunes como dolor, malestar estomacal, mareos o resfríos. No realizar caminata en solitario, mantener contacto con familiares Asegurarse de contar con batería suficiente en el celular y seguir las rutas oficiales establecidas.

“Una peregrinación segura también es un acto de responsabilidad. La fe debe ir acompañada de prevención”, señaló el gerente regional de Salud.