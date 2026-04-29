Ante la gran afluencia de fieles hacia los diferentes puntos de veneración de la Virgen de Chapi, el Gobierno Regional de Arequipa instó a la población a adoptar medidas preventivas que permitan vivir esta tradicional peregrinación de forma segura, responsable y saludable.
Debido a que miles realizan largas caminatas, estas están expuestas a condiciones como fuerte radiación solar durante el día, bajas temperaturas en la noche y extensas jornadas físicas.
RECOMENDACIONES
- Usar sombreros de ala ancha y prendas de manga larga.
- Aplicar protector solar y renovarlo cada tres horas para minimzar los efectos de la radiación ultravioleta.
- Llevar alimentos no perecibles como conservas, galletas, dulces, frutos secos o snacks energéticos.
- Transportar suficiente agua segura, ya sea embotellada o previamente hervida, para mantenerse hidratado.
- Usar calzado cómodo y previamente adaptado.
- En caso de pasar la noche en la zona, contar con abrigo adecuado como mantas térmicas o bolsas de dormir para soportar el frío.
- Las personas con enfermedades crónicas deben portar sus medicamentos y respetar sus horarios de tratamiento.
- Llevar un botiquín básico como medicinas para molestias comunes como dolor, malestar estomacal, mareos o resfríos.
- No realizar caminata en solitario, mantener contacto con familiares
- Asegurarse de contar con batería suficiente en el celular y seguir las rutas oficiales establecidas.
“Una peregrinación segura también es un acto de responsabilidad. La fe debe ir acompañada de prevención”, señaló el gerente regional de Salud.