Arequipa se encamina a un repunte del turismo en mayo, impulsado por festividades como el Día de la Virgen de Chapi y el Día de la Madre, luego de registrar alrededor de 30 mil visitantes durante Semana Santa, así lo informó la subgerente de Turismo y Relaciones Exteriores de la comuna provincial, Romina Gonzales Rodríguez, e indicó que el flujo de viajeros continuará incrementándose en las próximas semanas.

Gonzales Rodríguez informó que las cifras reflejan una recuperación sostenida tras las lluvias registradas en la región. Precisó que en Semana Santa se alcanzaron cerca de 30 mil visitantes, con entre 20 mil y 28 mil turistas alojados y una ocupación de hasta 85 %. Estos indicadores permiten proyectar un mejor desempeño turístico para los próximos meses.

En esa línea, la subgerente precisó que las cifras provienen del monitoreo aeroportuario y del sector hospedaje y añadió que la ocupación hotelera alcanzó niveles importantes durante esas fechas. “En Semana Santa tuvieron una ocupabilidad de 85 %, lo cual es bastante positivo”, remarcó.

SECTOR TURISMO

Asimismo, explicó que el turismo viene recuperándose progresivamente tras un inicio de año complicado. “En febrero hubo una baja fuerte, incluso la ocupabilidad estuvo entre 15 % y 17 %, pero ya en marzo comenzó a equilibrarse”, sostuvo. En esa línea, indicó que actualmente se observa una tendencia al alza. “Se ve que está subiendo y estamos bien, podemos llegar a cifras mayores en los próximos meses”, puntualizó.

Uno de los principales impulsores del turismo en mayo será la festividad de la Virgen de Chapi, que convoca a miles de fieles. Este evento genera un movimiento mayormente local y regional, pero con impacto significativo en la economía. A ello se suma la celebración por el Día de la Madre, que dinamiza el turismo interno en la ciudad.

Gonzales señaló que el reto es consolidar un crecimiento sostenido con innovación y diversificación de la oferta. Indicó que el sector privado debe apostar por servicios más inclusivos y especializados para atraer nuevos segmentos. Con ello, Arequipa busca posicionarse como un destino competitivo tanto a nivel nacional como internacional.