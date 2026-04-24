Ocho menores de Arequipa, Puno y Cusco que padecían cardiopatías congénitas lograron tener una nueva oportunidad de vida tras ser intervenidos en una intensa campaña de cirugías de alta complejidad desarrollada por médicos especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y del hospital regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa.

El equipo de cirujanos cardiovasculares, anestesiólogos, intensivistas y personal de enfermería laboró durante una semana con el propósito de atender a los menores cuyas edades oscilan entre uno y 14 años, quienes presentaban patologías cardíacas severas, como alteraciones en los ventrículos, el tabique o las arterias del corazón.

La doctora Zulema Tomás, directora del Hospital del Niño de San Borja, refirió que, por su complejidad, seis cirugías tuvieron que realizarse a corazón abierto; es decir, el procedimiento implicó detener el corazón, intervenir directamente en su estructura y luego reactivarlo. A pesar del riesgo que ello suponía, las operaciones se realizaron con éxito y hoy los pequeños evolucionan favorablemente en el hospital regional, rodeados de sus familias.

ALERTAS

Según la especialista, en el Perú entre 8 y 10 de cada mil niños nacen con cardiopatías congénitas, lo que representa hasta 4 mil casos nuevos por año.

Con relación a las causas, la doctora Tomas Gálvez refirió que pueden estar asociadas a diversos factores durante el embarazo. Entre los principales, mencionó los casos de gestantes con diabetes, así como el consumo de medicamentos, alcohol o drogas durante el proceso, condiciones que incrementan el riesgo de que el bebé nazca con alteraciones en el corazón.

Respecto a los síntomas, la especialista hizo un llamado directo a los padres de familia para que presten atención a algunos signos de alarma que, aunque pueden parecer comunes, podrían advertir un problema en el corazón. Entre ellos destacó el cansancio excesivo en los niños al realizar actividades, la coloración morada en labios o piel (cianosis), la dificultad para alimentarse (especialmente cuando el menor se agita o vomita con frecuencia) y la presencia recurrente de infecciones respiratorias.

“Si un niño se fatiga al hacer ejercicio, se pone moradito, no tolera la leche o presenta cuadros respiratorios constantes, no lo duden y llévenlo al centro de salud más cercano”, dijo tras remarcar que estos signos pueden ser determinantes para un diagnóstico precoz de una cardiopatía.