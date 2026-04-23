La Cruz Roja desplegará al menos 100 voluntarios, entre médicos, enfermeros y rescatistas, durante la festividad de la Virgen de Chapi, en el santuario ubicado en el distrito de Polobaya en Arequipa.

El operativo contempla la instalación de tres puestos de atención médica: uno antes del ingreso al santuario, otro en la explanada principal y un tercero en la parte baja, con el objetivo de atender a los miles de feligreses que llegan cada año. Además, se implementará un puesto de comando para monitorear y coordinar la atención a lo largo de la ruta desde Arequipa hasta el santuario.

Los voluntarios se trasladarán desde el 29 de abril al 1 de mayo, considerando que cientos de devotos se trasladan días previos a la festividad principal, el 1 de mayo.

Javier Rodríguez, jefe de la Unidad de Rescate de la Cruz Roja, señaló que de acuerdo a la experiencia de la institución, durante esta festividad se registran alrededor de 3 mil atenciones. Indicó que en los últimos años, se observó un cambio en la dinámica de los peregrinos, quienes ya no realizan caminatas extensas desde zonas como Siete Toldos, sino que optan por trasladarse en vehículos, generando mayor flujo en el lugar.

Pese a ello, persisten problemas de salud frecuentes como lesiones en rodillas y tobillos, golpes, enfermedades gastrointestinales y afecciones como la hipertensión. También se reportan casos de mayor gravedad, como amenazas de aborto, caídas y fracturas que requieren evacuación.

Para responder a estas emergencias, la Cruz Roja contará con tres ambulancias y una unidad de rescate. Javier Rodríguez, recomendó a los devotos a acudir preparados, especialmente si padecen enfermedades crónicas, llevando sus medicamentos y tomando precauciones durante su visita.

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