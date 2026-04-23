La anemia infantil sigue golpeando con fuerza a la región. En la provincia de Arequipa, el 27% de los niños menores de tres años padece esta enfermedad, pero la situación es más crítica en la provincia de Caylloma, donde la cifra alcanza el 35% y, en algunos distritos, llega a afectar a uno de cada dos menores.

Así lo advirtió la especialista de la Red de Salud Arequipa-Caylloma, Maricela Bedoya, quien precisó que en zonas como San Antonio de Chuca los niveles son alarmantes debido al tamaño de la población. “La anemia es sinónimo de pobreza”, señaló, al explicar que este problema está estrechamente ligado a las condiciones de vida y alimentación.

Frente a este escenario, el sector Salud programó cinco semanas de intervención contra la anemia a lo largo del año. La primera se desarrolla del 20 al 25 de abril, mientras que las siguientes jornadas están previstas para junio, agosto, octubre y diciembre. Estas campañas buscan recuperar los niveles de hierro en los niños, completar esquemas de vacunación y aplicar tratamientos preventivos y recuperativos.

La especialista advirtió que la anemia no solo afecta la salud física, sino que puede generar daños neurológicos irreversibles en los menores, comprometiendo su desarrollo personal y profesional.

Si bien las cifras muestran una leve reducción, en 2024 la anemia en Caylloma alcanzaba el 40%, el avance aún es insuficiente. La red Arequipa Caylloma espera disminuir estos indicadores hacia fin de año, aunque remarcan que el cambio dependerá en gran medida de los hábitos de alimentación y cuidado desde la etapa de gestación.

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