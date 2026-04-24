Arequipa recibirá en los próximos días el reconocimiento oficial como “Capital de la Vicuña del Perú”, distinción que otorgará el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

El reconocimiento se debe a que la región arequipeña concentra la mayor población de vicuñas del país y por establecer un modelo referente en el manejo sostenible de la fibra de esta especie.

De esta manera, se apuesta por la protección de la biodiversidad con enfoque productivo y así también generar mayores oportunidades para las comunidades altoandinas. Cabe mencionar que la vicuña ha sido considerada como un símbolo nacional.

Uno de los principales puntos de conservación se ubica en el distrito de Chachas, en la provincia de Castilla, considerado un núcleo para la protección y manejo de la especie. Según el Censo Nacional de Vicuñas 2025, Arequipa alberga alrededor de 77 mil ejemplares.

Asimismo, se pretende la construcción de un Centro de Rescate de Fauna Silvestre, ubicado en el distrito de Yura; además de avances en zonificación forestal y lucha contra la tala ilegal y el tráfico de fauna.