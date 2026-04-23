En un ambiente solemne y emotivo, Arequipa conmemoró los 410 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra con una ceremonia en el Parque Miguel de Cervantes, en la Cooperativa Universitaria. Autoridades, estudiantes y vecinos se reunieron para recordar el legado del autor de Don Quijote de la Mancha, en una fecha que coincide con el Día del Idioma Español y el Día Internacional del Libro.

Durante la ceremonia participaron diversas personalidades, entre ellas la regidora Patricia Hidalgo, en representación del alcalde provincial Víctor Hugo Rivera Chávez. También asistieron Cecilia del Sol, presidenta del Centro de Escritoras Arequipa, y Alfredo Herrera, director de la biblioteca Mario Vargas Llosa, y delegaciones escolares de distintas instituciones educativas se sumaron activamente a la jornada con lecturas inspiradas en la obra cervantina.

La actividad incluyó la colocación de arreglos florales y la participación de instituciones como la Corte Superior de Justicia de Arequipa, la Región Policial, el Ala Aérea N.º 3, la III Zona Naval y universidades locales. Además, se presentaron números artísticos a cargo de estudiantes, quienes ofrecieron declamaciones que generaron gran emotividad entre los asistentes.

Cecilia del Sol destacó la vida resiliente de Cervantes. “Lejos de doblegarse ante la adversidad, él siguió adelante”, expresó, recordando sus difíciles experiencias. Además, subrayó que Don Quijote de la Mancha no es simplemente una novela, sino un espejo de la condición humana.

Asimismo, reflexionó sobre el valor del idioma español como herencia cultural y su importancia en la construcción de identidad y conexión entre sociedades. Destacó el rol de la lectura como herramienta fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico, motivando especialmente a niños y jóvenes a acercarse a los libros.

“Defendamos la palabra, cultivemos el pensamiento y mantengamos viva la llama de la cultura, porque mientras exista alguien que lea, que escriba o que se emocione con una historia, el espíritu de Cervantes seguirá vivo entre nosotros”, señaló.

Homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra en Arequipa. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)

Homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra en Arequipa. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)

Homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra en Arequipa. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)