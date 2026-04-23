La ciudad de Arequipa se convirtió en sede del primer atelier de venta exclusiva de prendas de vicuña del país, un espacio que busca posicionar el trabajo sostenible de comunidades altoandinas en el mercado de lujo.

Se trata del “Vicuña Private Andean Atelier”, impulsado por la Asociación de Mujeres Productoras de Vicuña-Acomacasa, que abrió sus puertas en los Claustros de la Compañía, en pleno Centro Histórico de la ciudad. La organización está conformada por 19 familias arequipeñas.

El objetivo es proyectarse como una vitrina del trabajo artesanal que abarca toda la cadena de valor, desde la esquila hasta la confección de prensas de alta calidad.

La ceremonia contó con la participación del director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Erasmo Otárola; además de la vicegobernadora regional de Arequipa, Ana María Gutiérrez; y la representante de ACOMACASA, Alejandrina Mercado.

Las autoridades destacaron la importancia de fortalecer iniciativas sostenibles que generan desarrollo local.

Primer atelier exclusivo de prendas de vicuña del Perú está en Arequipa. Foto: Serfor.

Primer atelier exclusivo de prendas de vicuña del Perú está en Arequipa. Foto: Serfor.

Cabe mencionar que este atelier, un taller o estudio especializado en el diseño, confección y venta de prendas de alta calidad, buscará otorgar un carácter exclusivo frente a las tiendas convencionales.