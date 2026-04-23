El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento habilitó a 170 familias damnificadas por las intensas lluvias registradas este 2026 para recibir el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), una medida que busca brindar alojamiento temporal a los afectados mientras recuperan sus hogares.

En el caso de Arequipa, se ha confirmado que 25 familias serán beneficiadas con este subsidio, luego de que sus viviendas quedaran colapsadas e inhabitadas a causa de las precipitaciones y desbordes de torrenteras que golpearon diversos distritos de la región.

Las familias harán el cobro respectivo en los siguientes días en el Banco de la Nación de su localidad. Como se recuerda, los distritos más golpeados por las intensas lluvias en la provincia de Arequipa fueron Cayma y Yanahuara, donde un equipo del Gobierno central realizó la visita semanas atrás.

Cabe mencionar que la entrega de este subsidio responde a evaluaciones realizadas entre febrero y marzo de este año, tras reportes de municipalidades locales y verificaciones en campo que confirmaron los daños.

De acuerdo con datos del Ministerio de Vivienda, en lo que va del año se aprobaron 11 convocatorias que comprenden 1622 potenciales beneficiarios del BAE a nivel nacional. De este total, 44 familias arequipeñas fueron consideradas en el padrón, las cuales pertenecen a las provincias como La Unión, Caravelí, Castilla y Arequipa.

BAE

El subsidio consiste en S/500 mensuales y se otorga por un plazo máximo de dos años, para que las familias afectadas puedan arrendar una vivienda dentro de la misma región. Solo acceden quienes tengan su casa declarada colapsada o inhabitable, validada por la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo.