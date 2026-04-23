Ante una posible convocatoria a elecciones complementarias tras la crisis en los organismos electorales, el congresista Jaime Quito Sarmiento cuestionó esta medida al considerar que no está contemplada en la ley. El parlamentario señaló que la salida del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, en pleno proceso genera dudas sobre la transparencia del conteo de votos.

En ese sentido, criticó duramente la situación y sostuvo que existiría una intención de alterar los resultados electorales.

“Aquí lo que ahora quieren es hacer una irregular e inconstitucional convocatoria a elecciones complementarias que no existen. La ley no plantea ninguna elección complementaria”, afirmó Quito, al advertir que se estaría vulnerando la voluntad popular.

Asimismo, el legislador indicó que la Constitución establece causales claras para anular un proceso electoral, las cuales no se cumplen en este caso.

Asimismo, respaldó las movilizaciones anunciadas por sectores políticos y ciudadanos, al considerar que la población tiene derecho a exigir el respeto de los resultados y del marco legal vigente.