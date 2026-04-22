El Consejo Regional de Arequipa aprobó este miércoles 22 de abril la censura al gerente regional de Energía y Minas, Iván Prado Barreto, en una sesión extraordinaria convocada para la absolución del pliego interpelatorio aprobado en la anterior sesión ordinaria.

El pronunciamiento arrojó 8 votos a favor, cumpliendo el requisito reglamentario de mayoría (la mitad más uno) para hacer efectiva la medida. Ahora, el gobernador regional, Rohel Sánchez, tendrá un plazo de hasta 5 días para retirar al funcionario del cargo.

Durante la sesión, los consejeros expresaron su disconformidad con la gestión de Iván Prado como gerente de Energía y Minas.

GESTIÓN CON CUESTIONAMIENTOS

Cabe recordar que el gobernador Rohel Sánchez ya había repuesto anteriormente al funcionario pese a que en marzo de 2025 fue interpelado por el propio Consejo. Esto sucedió mediante el Acuerdo Regional n.º 041-2025, aprobado el 6 de marzo de ese año, cuando se aprobó su censura tras no presentarse a una sesión convocada para responder a un pliego interpelatorio sobre su gestión.

Entre los cuestionamientos planteados en aquel momento figuraban presuntas irregularidades administrativas en la contratación de trabajadores, un posible conflicto de intereses por mantener un petitorio minero vigente, así como una presunta visita a un establecimiento nocturno durante una comisión de servicios en el distrito de Chala. También se le reprochó no haber expuesto su plan de trabajo ante la comisión de Energía y Minas del Consejo Regional.

DISCONFORMIDAD

“Si el gobernador decide mantenerlo en el cargo, el consejo buscará una salida constitucional o evaluar otra clase de responsabilidad”, señaló Norma Ortega, presidenta del Consejo Regional de Arequipa.

Ortega también precisó que 19 consejos regionales cuentan con la figura de interpelación y censura en sus reglamentos, y que el Poder Judicial se ha pronunciado en más de una oportunidad reconociendo la legalidad de estas facultades, respaldadas por una ordenanza con rango de ley.