Municipalidades de Arequipa reciben reconocimiento de Sello Municipal por cierre de brechas sociales

La Municipalidad Distrital de Majes, en la provincia de Caylloma, fue reconocida ayer con el Sello Municipal otorgado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), tras cumplir indicadores clave orientados al cierre de brechas sociales.

El homenaje forma parte de una evaluación nacional que distinguió a 905 municipalidades por implementar políticas públicas enfocadas en mejorar la calidad de vida de la población. Entre los principales avances considerados figuran el acceso y la calidad del agua, así como mejoras en los servicios de salud y educación.

También se valoraron acciones vinculadas al desarrollo infantil temprano, como la mejora en la alimentación de menores para combatir la anemia, además de iniciativas de inclusión económica y atención a personas adultas mayores.

Otras municipalidades de la región, también fueron felicitadas, entre ellas Yura, Cayma, Sachaca, Miraflores, Yarabamba, Paucarpata, en la provincia de Arequipa.

Las autoridades viajaron hasta Lima para recibir el reconocimiento en la novena edición del Premio Nacional Sello Municipal, entregado con la participación del presidente de la república, José María Balcázar y la ministra Lily Vásquez Dávila.