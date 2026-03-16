El Consejo Regional de Arequipa rechazó el retorno de Iván Prado Barreto como gerente regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Arequipa y solicitó su inmediata destitución.

Los consejeros cuestionaron que el funcionario haya sido nuevamente designado por el gobernador de Arequipa Rohel Sánchez, pese a que en marzo de 2025 fue interpelado por el propio Consejo . A través de un pronunciamiento recordaron que, mediante el Acuerdo Regional N.º 041-2025, aprobado el 6 de marzo de ese año, se aprobó su censura tras no presentarse a una sesión convocada para responder a un pliego interpelatorio sobre su gestión.

Pronunciamiento del Consejo Regional de Arequipa en rechazo a Iván Prado

Entre los cuestionamientos planteados en aquel momento figuraban presuntas irregularidades administrativas en la contratación de trabajadores, un posible conflicto de intereses por mantener un petitorio minero vigente, así como una presunta visita a un establecimiento nocturno durante una comisión de servicios en el distrito de Chala. También se le reprochó no haber expuesto su plan de trabajo ante la comisión de Energía y Minas del Consejo Regional.

El gobernador Rohel Sánchez alegó esta mañana que ante la renuncia del gerente Luciano Taco por motivos de salud, no podía contratar a un funcionario nuevo, considerando que se encuentra a 9 meses de terminar su gestión, por lo que optó a un hombre que conoce el sector como es Prado.

Argumentó que en los meses que le quedan debe entregar 4 productos: el parque metalúrgico en Chala, proyectos de electrificación rural en Chapi, Chala, Pampa Cañahuas, entre otros.

AMENDRETAMIENTO A CONSEJEROS

El pronunciamiento señala además que Prado Barreto denunció penalmente a los consejeros regionales por presunta usurpación de funciones al votar a favor de su censura. Sin embargo, la denuncia fue archivada por el Ministerio Público al no encontrar sustento. Los consejeros consideran que esta acción constituyó un intento de amedrentamiento hacia el órgano legislativo regional.

Asimismo, el Consejo recordó que el hombre de confianza del gobernador continúa siendo investigado por el Ministerio Público por su presunta vinculación con la red criminal denominada “Los elegantes del sur” por supuetamente otorgar derechos mineros de manera irregular, además, de denuncias relacionadas con supuestos cobros irregulares para acelerar procesos de formalización minera durante su anterior gestión.

En el ámbito administrativo, Prado Barreto también afronta un proceso disciplinario dentro del Gobierno Regional, iniciado mediante la Resolución Gerencial N.º 0405-2025-GRA/GGR.

Ante este escenario, el Consejo Regional de Arequipa afirmó que la decisión del Ejecutivo regional de designarlo nuevamente en el cargo constituye una “inobservancia expresa” a las decisiones adoptadas por el órgano fiscalizador. Por ello, los consejeros exigieron su inmediata destitución y advirtieron que evaluarán las acciones legales que correspondan dentro del marco de sus competencias.

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