La mañana de este miércoles, aparecieron pintas en distintos puntos de la ciudad que promocionan al alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, como candidato a la Municipalidad Provincial de Arequipa, por el partido de Renovación Popular, pese a que enfrenta una investigación en la Fiscalía Anticorrupción y a que la propia agrupación tomó distancia tras la difusión de un video.

Las inscripciones fueron reportadas desde el sector entre el parque Lambramani y el grifo Pecsa, así como en la zona de Manzanitos. En ellas se menciona al burgomaestre junto al logotipo de Renovación Popular, organización política que suspendió la afiliación de Sergio Bolliger, luego de la difusión del video en el que presuntamente recibiría dinero de un hombre dedicado al alquiler de paneles publicitarios, en su despacho de alcalde, el cual fue difundido antes de las Elecciones Generales 2026.

Aparecen pintas de la candidatura de Sergio Bolliger.

Aparecen pintas de la candidatura de Sergio Bolliger.

BOLLIGER DESMIENTE POSTULACIÓN

Al respecto, Bolluger rechazó cualquier vínculo con estas pintas y calificó el hecho como un intento de perjudicarlo políticamente. “Es una infamia. ¿Qué lógica tendría para pintar mi nombre postulándome como alcalde, cuando ya no se puede? Eso se llama falsa bandera, cuando alguien a propósito hace algo con tu nombre para engañar", declaró.

El alcalde aseguró que durante su campaña anterior evitó este tipo de prácticas, ya sea en el distrito de Yanahuara o en jurisdicciones alejadas.

Según indicó, no ha visitado las zonas donde aparecieron las pintas ni conoce a los responsables. Sin embargo, no descartó impulsar investigaciones.

Respecto a su situación política, Bolliger señaló que existe un proceso de investigación en Renovación Popular, pero negó haber sido formalmente suspendido o expulsado, pues no habría recibido ninguna notificación hasta el momento.

Si bien faltan pocos días para las Elecciones Primarias de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, Bolliger no descartó una candidatura en el corto plazo. “Por el momento, esa es mi intención (no participar). No sé si al 14 de mayo se aclare todo y de pronto el partido reconsidere y se dé cuenta de que he sido víctima de un ataque, justamente por ser de Renovación Popular. Llegado el momento, veremos, en este momento no soy candidato de nada”, apuntó.

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