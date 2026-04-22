Con el 89,253% de actas procesadas en Arequipa, equivalente a 4.215 actas, según el portal oficial de la ONPE, ya se perfila un escenario bastante definido sobre la distribución de los seis escaños para la Cámara de Diputados por la región, aunque la asignación final dependerá de la cifra repartidora.

En este contexto, el Partido del Buen Gobierno lidera la votación con 17,774%, seguido por Juntos por el Perú, Ahora Nación, Renovación Popular y el Partido Cívico Obras, todos con al menos 9%. De acuerdo con el politólogo Andy Phillips Zeballos, esta ventaja permitiría al Buen Gobierno obtener dos curules, mientras que las otras agrupaciones alcanzarían un escaño cada una si se mantienen las tendencias actuales.

POSIBLES DISPUTADOS

Bajo ese escenario, los probables diputados por Arequipa serían Edgar Gonzales Polar y Gloria Hirache Pizarro (Buen Gobierno); Amalia Palomino (Juntos por el Perú); Christian Aranda (Renovación Popular); Marleny Arminta (Ahora Nación); y Luis Aurelio Masco Cáceres (Partido Cívico Obras).

En cuanto al segundo candidato con mayor cantidad de voto preferencial (16.376 votos), Nicolás Talavera, Phillips explicó que no alcanzaría un escaño debido a que su partido no alcanzó mayor representación. “Incluso con alta votación individual, si la organización política no cumple los requisitos, sus candidatos quedan fuera”, precisó.

En la misma línea, el analista señaló que varios congresistas por Arequipa no lograrían retornar al Parlamento, “Ha habido un voto de castigo frente a lo que muchos ciudadanos perciben como un pacto mafioso que ha promovido leyes pro impunidad, pro corrupción y en beneficio de intereses particulares”, sostuvo.

En cuanto al Senado regional, el conteo, que supera el 92%, apunta a un posible escaño para Juver Nilson Flores Suárez, también del Partido del Buen Gobierno.

Más del 10% de actas aún está pendiente de contabilizar, a esto se suma el conteo de los votos para presidente.

17,900 votos alcanzó el candidato a diputado, Edgar Gonzales Polar, convirtiéndose en el postulante con mayor respaldo.





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