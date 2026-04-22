El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Arequipa, Armando Llerena Victoria, informó que durante el mes de mayo se llevarán a cabo las elecciones primarias de las organizaciones políticas, en las que se definirán las candidaturas con miras a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

El funcionario explicó que este proceso permitirá la participación directa de los afiliados en la selección de postulantes. “Estas elecciones primarias se van a realizar en dos procesos electorales”, señaló Llerena.

La primera jornada se realizará el 17 de mayo y estará destinada a la elección de afiliados, quienes votarán para elegir a sus delegados en un proceso interno que contará con la asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Posteriormente, el 24 de mayo se desarrollará la segunda fase, en la que los delegados elegidos tendrán la responsabilidad de definir a los candidatos de cada organización política. Esta etapa estará a cargo directamente de la ONPE, que organizará la jornada electoral.

En ambas modalidades, los partidos seleccionarán a sus postulantes a gobernador y vicegobernador regional, consejeros regionales, así como a alcaldes provinciales y distritales, junto con sus respectivas listas de regidores, de cara a los comicios del 2026.